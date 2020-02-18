苗栗男剛出安養院就抓狂！　酒後朝檳榔攤砸石塊：老闆恐嚇我

▲苗栗市1名鍾姓男子，16日上午酒後突然發狂，從對向車道朝檳榔攤丟擲石塊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名鍾姓男子（48歲），16日上午8時許，騎車經過公館鄉台6線1間檳榔攤前，突然停車並在對向車道朝攤內丟擲1塊大石頭；店家老闆和友人發現後衝出來與其理論,雙方發生拉扯,並將其壓倒在地,警方據報後前往現場處理,並將其帶回偵辦，由於鍾男語無倫次,調查後發現他有毒品等多項前科,訊後將他強制送醫處理。

檳榔攤業者表示，自己根本不認識這名鍾姓男子，只知道他是家中獨子，前一天才從安養院回家；鄰居都說他是個頭痛人物，曾經吸食毒品後，到處踹鄰居的門，及拿石頭丟擲附近住家，令大家心生恐懼，連自己的父母對他也是莫可奈何；怎知一早就藉著酒意跑到攤前丟石塊，還嗆說「跑到我家來恐嚇？所以才來丟石頭報復」。

▲▼檳榔攤老闆一把將鍾男從機車上拉下，彭姓友人也衝出對街幫忙壓制鍾男，等待警方到場後將他帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，檳榔攤遭砸之後，老闆先衝向對街，直接將坐在機車上的鍾男一把拉下來，接著彭姓友人也從對面衝來一起將鍾男壓制在地上並且報警，警方到達後將鍾男帶回偵訊，經調查後發現他有毒品等多項前科,訊後將鍾男強制送醫處理。

►偷偷分享少女秘密！

►紅衣婦跌落龍鳳漁港2米深消波塊 大吼救援人員「你們是誰」