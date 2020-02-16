台中驚傳黑吃黑！越南男下交流道…遭5惡煞攔車爆打「搶走千萬」

▲台中發生黑吃黑的案件。（圖／民眾提供）



記者柯振中、李忠憲／台中報導

台中市南屯區15日傳出黑吃黑的案件，越南籍的阮姓男子駕車行經五權西路交流道，停在路邊等紅燈時，遭到2輛小客車攔下，隨後被5名嫌犯攻擊，導致車窗被打破，放在副駕駛座的2袋現金、點鈔機也被搶走，所幸僅有頭部、背部受傷，送醫後無生命危險。

台中市警方指出，這起案件發生在15日下午4點44分，被害人在五權西路及文心南五路口等紅燈時，遭到2輛轎車攔下，隨後共有5人下車，持鐵鎚、鋁棒、開山刀等武器，往被害人的車上猛砸，導致被害人車輛的車窗破裂，頭部、背部也受傷。

▲台中發生黑吃黑的案件，警方尋獲犯罪所得、疑似犯案工具。（圖／民眾提供）

嫌犯趁著被害人不備，將放在副駕駛座的2袋現金、點鈔機搶走，隨後共乘其中一輛轎車離開，將另外一輛犯案轎車丟在現場。根據阮姓男子供述，被搶的2袋現金中，共裝有約千萬的現金。

警方接獲報案，立刻進行調查，掌握相關情資後，趕往台中市北區北平四街的某棟大樓，入屋搜索後查扣疑似作案用的鐵槌、球棒等物品，還在現場找到犯罪所得的餘額共107萬1400元，還有點鈔機等物品。

經過48小時不眠不休的偵辦，警方15日晚間已陸續逮捕7名嫌犯。其中一犯嫌的張姓女友供稱，她事前知道男友準備搶劫，對象是詐欺水房的運鈔員（即阮姓被害人）。警方隨後將張女列為共犯偵辦，詳情仍在進一步調查當中。

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