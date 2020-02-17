百年銀樓宅配28萬元金飾遭持槍搶劫　業者：交易前就有點不安

▲高雄市一家銀樓2019年宅配金飾遭高男持槍搶劫，台中地檢署今天依加重強盜罪嫌起訴高，另依媒介贓物罪嫌起訴范男、依藏匿人犯罪嫌起訴游男及李男。（圖／台中市第五警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

南投縣男子高辰安2019年11月間在網路上冒用他人名義，向高雄市旗山區一家銀樓訂購一組共價值新台幣28萬5000元的金飾，銀樓業者將金飾組宅配至台中市祥順三街，胡姓貨運司機才剛抵達目的地，高男即持玩具槍行搶，得手後隨即逃逸，逃亡中由鄰居范福星等人協助。台中市地檢署17日依加重強盜罪嫌起訴高，另依媒介贓物罪嫌起訴范男、依藏匿人犯罪嫌起訴游男及李男。

被害的林姓業者表示，銀樓是三代祖傳事業，從阿公時代就開始經營，13年前跨入電子商務擴展通路，曾遇過消費者盜刷信用卡，當時損失了6萬元，而這次因金額較高，交易前就有點不安，還透過通訊軟體與歹徒交談確保，沒料到還是出問題。遭高男典當的金飾已由警方循線全數追回，未造成業者損失。

起訴書指出，戶籍在南投縣埔里鎮的高辰安（31歲）因缺錢花用，2019年11月7日冒用葉男名義，在網路上向高雄旗山區的一家百年歷史銀樓業者，佯裝訂購結婚金飾套組1組、金項鍊1條、金戒指1只、金手鐲1對，共價值新台幣28萬5000元，並相約同月19日中午通過物流公司送貨至中市北屯區祥順三街民宅，採用貨到付款。

19日當天上午高男先到了中市東區和順租車行租車，再到太原路竊取兩塊車牌，懸掛於租來的車子上；至中午，高前往北屯區祥順三街，待胡姓貨運司機以手機跟他聯絡後，趁胡將他訂購的金飾取出並驗看後，高拿出預藏的玩具手槍，拉動滑套做出上膛動作，並喝令胡轉身，強奪金飾後駕車逃回南投縣埔里鎮住處。

回到住處後，高男委託鄰居范男（32歲）代為銷贓，范將金飾拿到埔里鎮3家銀樓變賣，得款22萬9551元，將贓款交給高男後，高男將現金1萬元及金戒指交給范男當作報酬。

有了現金，高男展開逃亡。高搭計程車至台中市，躲在西屯區一家汽車旅館，同月20日友人李男（41歲）得知警方搜索范男住處，並查獲金戒指等證物，趕緊通知高男，高男則聯繫友人游男（35歲），游男便至台中榮總埔里分院接應高男，21日游男接獲母親通知曾有警察登門，又將高男載到星巴克日月潭門市並將他放下車，再向警方謊稱高是在魚池的外環道某處下車。

高男21日中午抵達李男於埔里經營的護膚坊，22日至26日投宿在埔里的日南天后宮，更換手機與SIM卡後，轉搭客運至新北市板橋，27日住在網友住處，28、29日投訴板橋區一家商務旅館及一家飯店，於29日深夜在飯店樓梯間遭警方逮捕，警方查扣現金1萬6950元及2支手機，高到案後坦承犯案。

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