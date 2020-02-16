好市多買衛生紙！太座一看「AirPods售價」秒討情人節禮物　果粉卻搖頭

▲本來是要買衛生紙的。示意圖，與本文無關。（圖／地方中心攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨天到好市多採購日用品，結果眼尖老婆看到AirPods現貨售價後，馬上補討情人節禮物，而他也很阿莎力的買單。對於超好康的價格，許多人大讚很值得，但不少果粉卻建議，「應該直接買Pro！」

男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，昨天本來只是想買串衛生紙，結果老婆看到AirPods配上有線充電盒，含稅只要4139元，立刻轉頭問他，「我的情人節禮物呢？」

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▲後來，太座的目光全被AirPods吸引。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

雖然後悔沒有直接往衛生紙區衝，不過疼老婆的他，最終還是雙手奉上這份情人節禮物。根據官網售價，好市多的價格便宜了1151元，網友們看完紛紛留言直呼，「越來越便宜了，這個價位很棒了，也沒什麼延遲」、「買來轉手都值得」、「你賺到了」、「還有嗎，今天在新竹沒買到，有人多買嗎」。

然而，果粉們卻有不一樣看法，儘管現在好市多許多分店，AirPods Pro一上架就被搶光，但他們還建議，多花2千多塊錢，買這款升級版的，「Pro版真的蠻厲害，不會後悔的，可惜現在到處缺貨，外面很多有貨的還賣的比定價高，依然很夯」、「建議等之後買Pro，再不然加幾百塊買無線充電版」、「都出Pro還在用二代的」、「建議買有降噪的」。

►腦公！你不可以賴帳喔

▼AirPods Pro。（圖／記者邱倢芯攝）