畫面曝光！湖北2確診台商出院　致謝台辦：大陸給我第二次生命

▲穿黃衣的金姓台商痊癒出院後，親自向陸方致謝。（圖／湖北台辦提供）

記者任以芳／綜合報導

湖北省台辦今（17日）晚間透過新聞稿證實，當地兩名確診感染新冠肺炎的台商已經痊癒出院，據省台辦提供的照片，省市台辦工作人員分別到金銀潭與協和醫院探望兩名台商。其中，《ETtoday東森新聞雲》持續獨家掌握病情的台商金先生，則利用機會向省市台辦致謝，「是大陸給我第二次生命。」

湖北省台辦回顧受理金先生案件的情況，當時他已經發燒7天，照CT後發現雙肺感染性病變，急需做核酸檢測。經過協和醫院檢查確診後，省市台辦主任打電話聯繫病房，讓金先生得以在協和醫院得到醫治。

省台辦表示，金先生住院期間，他們每天關注治療情況，如今，金先生兩次病毒核酸檢測均為陰性，符合解除隔離和出院標準。金先生表示：「過去我對大陸只有同文同種的認識。這次我患病後，對大陸有了更深的瞭解，是大陸給了我第二次生命。」

▲湖北省台辦主任李建紅(左二)赴武漢金銀潭醫院迎接出院的江先生。（圖／湖北台辦提供）

另一名確診康復的台商江先生，則是武漢市台辦於1月30日針對滯留的台灣民眾進行疫情防控調查所發現。從崑山到武漢探親的他，因為岳母確診感染住院，自己和家人均出現發熱乏力症狀，到漢陽醫院就醫顯示「雙肺毛玻璃影像」。當天晚上十一點多，市台辦立刻安排江先生和家人入住武漢市五醫院隔離治療，3人完成核酸檢測，均為陽性。

武漢市防疫指揮部協調後，將江先生和家人轉到金銀潭醫院治療，並特地安排「懂得閩南話」的福建醫療隊進行心理輔導，讓患者病情很快得到緩解。

省台辦表示，兩起案例均受到國台辦、湖北省和武漢市台辦的高度關注，每天都向醫院瞭解台胞及其家屬病情發展。經武漢市金銀潭醫院積極治療，在兩次核酸檢測後，確定江先生及其2名家人的病毒核酸檢測結果均轉為陰性，符合解除隔離和出院標準。

▲湖北台辦關注滯留武漢台灣民眾健康的動態。（圖／翻攝 新京報）