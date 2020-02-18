陸配子女回台一日四變　陸官媒玩諧音梗批台灣好「毒」

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬日前於陸委會和立法院旁請願，盼政府早日讓家人回台。（圖／ETtoday新聞雲直播）

記者陳政錄／綜合報導

「小明的故事」持續在兩岸熱議。針對我指揮中心為防疫需要，撤回陸委會公布陸配子女管制回台相關措施，大陸官媒《人民日報》今（18日）大動作在海外版專文抨擊，指民進黨在疫情發生前苦求台商回流，疫情發生後卻將台商、陸配及其子女視為外人，政治用心比病毒更可怕，「台當局好『毒』」

《人民日報》是中共中央委員會的機關報，為三大官媒之一，其海外版主要面對中國大陸和香港以外地區的讀者，旨在讓外界了解中共發展的「風向標」；適逢首批247名武漢返台台商結束14天隔離首日、下台包機可望於近日起飛之際，特意大動作刊文，在文章標題用毒與獨的諧音，抨擊我方政策。

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光曾批評我方「以疫謀獨」。（圖／記者陳政錄攝）

報導稱，台灣方面「大陸配偶子女返台」政策一日四變，最終竟變成全面喊卡，讓骨肉分離之痛竟再度在海峽兩岸上演，一場疫情，讓民進黨的惡暴露無遺。

內容強調，每年，百萬計的台商在大陸做生意，為台灣創造800億美元的貿易順差，有些人與大陸人結婚、生子，一些孩子長期在台灣居留受教育，「但沒有台灣戶籍。」而在疫情發生前，民進黨苦苦請求台商回流投資，疫情發生後卻將台商、陸配及其子女視為外人，彷彿每個人身上都沾滿病毒，「對標榜『人權』的民進黨當局來說，真是莫大的諷刺。」

《人民日報》稱，疫情緊張，適度降低兩岸人員往來可以理解。但強行拆散骨肉，是否太沒人道，太沒人性？並舉例，桃園有名陸配子女，未滿20歲，這次春節先回深圳探親，母親則留在桃園，結果遇上疫情發生，母親急得如熱鍋上的螞蟻。

▲首批247名滯留武漢台商返台畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

該文還強調大陸的防疫成效，表示自新冠肺炎發生以來，大陸防控措施越來越有力，只要做好防護，被感染的機率很小，昨（17日），滯留在武漢的兩例新冠肺炎台胞患者全部治愈出院。

文章在結尾喊話，表示這1900名陸配子女既是台灣民眾的骨肉，更是大陸血濃於水的同胞。強調他們滯留在大陸時，陸方會給予全面照顧，但「他們的家在台灣，他們的親人在台灣，馬上要開學了，他們還需要返台上學。」認為民進黨如此對待他們，十分冷酷無情，嚴重破壞兩岸關係和平發展的民意基礎。

對該政策撤回，我方中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中12日表示，台灣在防疫上有3個原則，在台灣醫療一定給予醫治，居家檢疫、居家隔離也是無差別。不過，在邊境的管制，就必然有差別，最大的原則為「國人優先」。因此，陸配子女滯留在中港澳者，若不具有台灣國籍，不予以入境。

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