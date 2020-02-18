「感謝檢疫所每天美味餐點」解除隔離台商親筆信曝心聲：第一次聽到您名字

▲在林口檢疫所解除隔離的台商坐遊覽車回家。（圖／記者宋良義攝）

記者陳俊宏／綜合報導

首批包機返台的247名台商，除了一名確診在醫院治療外，其餘的246人至檢疫所隔離，經過14天的隔離，終於在18日解除隔離。一名男子親筆寫下感謝信，感謝湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文、大陸國台辦和台灣檢疫所等，「也希望相關單位能夠能儘快有效的溝通，在疫情不擴散可控的前提下，讓滯留在湖北的朋友們能及早返台，恢復生活秩序，安心對抗疫情。」

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，截至17日，台灣確診22名案例，其中有1名死亡。而首批包機台商被分配到烏來檢疫所、林口檢疫所和台中檢疫所，18日清晨6時終於正式解除隔離，246人能返回溫暖的家。

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其中一名男子也寫下親筆信，他特地謝謝徐正文，「感謝您和所有善心人士在這個過程的奔走，促成這一次的返台班機。我很少接觸政治，也是經過這次事件，才第一次聽到您的名字。」

▼在林口檢疫所解除隔離台商搭遊覽車回家。（圖／記者宋良義攝）

以下為男子手寫信全文：

徐先生，您好！

感謝您和所有善心人士在這個過程中的奔走，促成這一次的返台班機。我很少接觸政治，也是經過這次事件，才第一次聽到您的名字，很不好意思！但我可以證明的是，在二月三日返台的整個過程中，除了機票費用（人民幣1200）外，沒有其他人跟我收過其他費用。

感謝武漢當地的國台辦主任和工作人員，當天一直幫忙處理所有事宜，從頭到尾都是很親切在服務我們。

感謝檢疫所各組工作人員這十四天的細心照顧，從每天精緻美味的餐點，到親切地詢問體溫及身體狀況，讓我們在這裡安心又放心的隔離，然後帶著健康的身體回家。

感謝疾管署從疫情開始至今，一直保持透明公開，讓大家第一時間掌握疫情動態，不會倉皇失措。

另外，也希望相關單位能夠能儘快有效的溝通，在疫情不擴散可控的前提下，讓滯留在湖北的朋友們能及早返台，恢復生活秩序，安心對抗疫情。

再次感謝！

▼男子手寫信。（圖／徐正文提供）