解除隔離三度感謝徐正文　430字信曝：盼湖北台胞儘快回台…愛能戰勝恐懼❤

▲在林口檢疫處所解除隔離的台商坐遊覽車回家。（圖／記者宋良義攝）

記者陳俊宏／綜合報導

首批包機返台的247名台商，除了一名確診在醫院治療外，其餘的246名至檢疫所隔離，而其中145人則被安排到林口檢疫所。而在林口檢疫所一名解除隔離的女子，也手寫430字的感謝信，感謝湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文、海基會、陸委會、台協、台辦的努力和協助，也感謝檢疫所人員，並希望滯留在湖北的台胞能儘快回台，「期望愛能夠幫助彼此戰勝所有的恐懼！❤」

18日清晨不到6點，林口檢疫所就出動不少警力維安，還有3輛大型遊覽車前往載送台商。此外，還有不少親屬開著車抵達，在經過警方確認身分之後，一輛輛進到所內迎接家人。

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這名女子在感謝信中三度感謝徐正文，也感謝林口檢疫所所有工作人員，「在疫情消失前，你們仍要辛苦照顧每一個從疫區回來身心俱疲的我們，真的很不容易。希望你們加油，同時照顧好自己的健康。」

女子說，「希望滯留在湖北的台胞能儘快回台，我相信他們都像我們一樣，感謝海基會、陸委會、台協、台辦和徐正文先生的努力和協助，並配合回台檢疫所的隔離！」

另一名男子也手寫信向徐正文致謝，「感謝您和所有善心人士在這個過程中的奔走，促成這一次的返台班機。」信中也希望滯留湖北的朋友們能及早返台，恢復生活秩序。

▲▼首批台商解除隔離返家。（圖／記者游宗樺攝）

女子手寫信全文：

原本是分別7年之後的探親之旅，我和哥哥陪伴高齡75歲的母親踏上了武漢的旅程，沒想到疫情擴大，正想大年初一可以儘快離開，沒想到1/23突然封城！除了驚嚇與不知所措，剩下的只能想辦法確保自己和家人的健康外，一直再尋求回台的可能。

這個過程非常感謝徐正文先生，在1/29台協告知協商不成，要大家留在武漢的通知後，仍堅持不放棄地組織群內的義工來統計人數、物資藥物需求、開記者會等等，才促成第一梯的包機。而我們幸運地搭上，不然母親心臟病的藥在當時也只能撐不到一星期！心想非常感激徐先生及大多仍然滯留的義工們、互相打氣的群內朋友。

隔離期間很感謝林口檢疫所所有工作人員的貼心照顧，在疫情消失前，你們仍要辛苦照顧每一個從疫區回來身心俱疲的我們，真的很不容易。希望你們加油，同時照顧好自己的健康。

最後，希望滯留在湖北的台胞能儘快回台，我相信他們都像我們一樣，感謝海基會、陸委會、台協、台辦和徐正文先生的努力和協助，並配合回台檢疫所的隔離！

期望愛能夠幫助彼此戰勝所有的恐懼！❤

完成14天隔離的OOO小姐

▼另一名男子的手寫信。（圖／徐正文提供）