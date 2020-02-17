　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲防範病毒，專家建議肥皂洗手至少要20秒。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球蔓延，現在已經成為「國際關注的突發公共衛生事件（Public Health Emergency of International Concern）」，更糟糕的是，美國疾病控制與預防中心（The US Centers for Disease Control and Prevention）預計，新冠肺炎還會繼續擴散。

《CNN》列出以下幾項有關「新冠肺炎」的問與答：

為什麼冠狀病毒有別於其他的冠狀病毒？

冠狀病毒分成很多種，包括一些會引起普通感冒的病毒，而新冠肺炎被稱為「新型」冠狀病毒，是因為早前這種致命的病毒尚未被人類發現；而新冠病毒被認為不尋常的原因有下列幾點：

–科學家認為這種冠狀病毒是從動物傳播到人類身上，情況非常罕見。

–新冠病毒可以在人與人之間傳播，這種情況更加罕見。

–受感染的人有可能長達14天不會出現症狀，但新冠病毒會在人沒有出現任何症狀的情況下，持續性傳播，非常令人擔憂。

會出現甚麼症狀？

一般來說，新冠病毒最常見到的症狀為咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛及呼吸困難，但世界衛生組織表示，對某些人來說，情況可能會更嚴重，並且可能導致肺炎或是呼吸困難的症狀，這種疾病的致死率很低，老年人跟患有像是糖尿病、心臟病之類的已存在疾病（pre-existing medical condition）的患者，有更高的機率受到感染。

該如何做好防護措施？

美國華盛頓州衛生局局長威斯曼（Dr. John Wiesman）表示，人們平常在每個感冒及流感季節時會做甚麼樣的措施，「現在也該這樣做」。這些措施包含：用肥皂和水洗手「至少20秒」、咳嗽或是打噴嚏時盡量遮住嘴和鼻子，但不要使用雙手，建議可以用手肘內側或是一次性丟棄的衛生紙。世界衛生組織還建議，與任何可能被感染新冠肺炎的人至少保持1公尺的距離。

新冠肺炎是可以被治癒的嗎？有疫苗嗎？

可以，患者可以接受治療並且痊癒，但是現在尚未有確切的治癒辦法。至於疫苗的部分，美國國立衛生研究院正在研發一種疫苗，但至少要花費幾個月的時間才能開始臨床試驗，並且可能需要一年以上的時間才能真正的獲得疫苗；其他國家的疫苗也正在研發當中。

ET快訊
台南失聯女「花淑珍」找到了！人竟在新竹　遭送醫強制隔離
源頭感染「時間軸」出爐！白牌司機1/22載到狂咳台商　24天
白牌車司機與媽坐隔壁成確診　家庭聚餐座位圖、確診時序曝光
首例死亡個案追蹤！陳時中：還有1位接觸者沒找到
再增2確診...民眾憂「社區感染」？陳時中親自解釋了！
包機接回鑽石公主號上台人　陳時中：已向日方提出飛航申請
第19至22例確診是「中部家庭群聚」　已掌握181接觸者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本沒準時下班觀念？　網曝奇特文化：一半時間都在裝忙

1.8萬升硝酸…油罐車隧道翻覆燒爆　南韓高速連環撞3死43傷

潛海底近距觀察！大章魚「反擊」畫面曝光　GoPro發滋滋聲…陣亡了

美商務部擬祭新招　WSJ：限制用美國設備為華為製造晶片

不斷更新／日本累積確診達520例　新加坡男嬰驗出病毒「累積77人確診」

快訊／愛知縣60多歲男確診「新冠肺炎」　日本累積確診520例

新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

新加坡又新增2例！累計確診達77人　1歲男嬰驗出病毒

1.8萬升硝酸…油罐車隧道翻覆燒爆　南韓高速連環撞3死43傷

解放軍艦隊遠訓進第三島鏈　美派神盾艦經台海入南海

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

美商務部擬祭新招　WSJ：限制用美國設備為華為製造晶片

不斷更新／日本累積確診達520例　新加坡男嬰驗出病毒「累積77人確診」

快訊／愛知縣60多歲男確診「新冠肺炎」　日本累積確診520例

新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

新加坡又新增2例！累計確診達77人　1歲男嬰驗出病毒

1.8萬升硝酸…油罐車隧道翻覆燒爆　南韓高速連環撞3死43傷

解放軍艦隊遠訓進第三島鏈　美派神盾艦經台海入南海

北海道新冠肺炎患者「感染路徑不明」　政府：接觸家人、親友至少43人

飛機搖晃中降落　48hrs降1個月雨量...英國氣象局急發紅色警戒

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：公寓有確診死亡病例　只能吃白麵過活

一個背包讓台灣在土耳其爆紅！吳鳳母語揭「台灣5大世界第一」

感動～不能飛的鴿子和不能走的小狗譜戀曲　會幸福吧！看到的人

路邊一灘瀝青會動？細瞧竟有一隻狗　獲救洗澡變身超美形汪

曾與2名確診病患開會　香港醫管局員工爆出喉嚨不舒服

不給扶養費還掌摑老父　檢方以傷害直系親屬處刑

醫護人員憑證用餐享8折優惠　這2家餐廳為防疫第一線加油　

新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」

寒流＋輻射冷卻大爆發！最猛「5℃低溫來了」台北體感剩6℃　急凍時間表看這

「D級李毓芬」爆國外被歧視！　排隊代購精品包：店員不耐煩

052D驅逐艦搭載「冷熱共架」垂直發射　試射畫面曝光

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：吃白麵過活

更新／鑽石公主號再增99例

CNN教防範辦法　新冠肺炎「問與答」一次看！

北海道新冠肺炎男　感染路徑不明

日送「2000支iPhone」給鑽石公主號乘客

安倍考慮設立疾管署　網驚：日本居然沒有

計程車司機受訪一半　被通知「確診陽性」

詐騙集團假扮外交部長　騙得22億贖金

沙漠蝗蟲會飛到中國？4千億隻一天吃3.5萬人食物

加國議員為台嗆ICAO是被中共接管嗎

星國又增2例　確診77人包括1歲嬰

傳美商務部將限制中國使用美晶片

更多熱門

相關新聞

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

日本愛知縣再新增一起確診新冠肺炎（COVID-19）案例，該名確診案例是一名60多歲的男子，與一名16日在愛知縣確診男性病例是熟人，這是愛知縣第6起確診案例，日本全國累積達520例。

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

星國又增2例　確診77人包括1歲嬰

星國又增2例　確診77人包括1歲嬰

再爆案例...民眾憂社區感染？陳時中親自解釋

再爆案例...民眾憂社區感染？陳時中親自解釋

白牌車司機確診死亡「掌握浙江台商」搭車狂咳　指揮中心：目前採檢陰性

白牌車司機確診死亡「掌握浙江台商」搭車狂咳　指揮中心：目前採檢陰性

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

魚缸驚見「世上最毒螺」　毒液可殺10人

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

單親媽勒斃2子女　檢方聲請羈押

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

鴻海要在新北設口罩工廠　侯友宜證實

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面