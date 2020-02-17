再爆案例...民眾憂社區感染？陳時中「親自解釋」：潛伏期已經過了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）再公布2名確診個案，目前累計22例，民眾也擔心是否已是「社區感染」？對此，指揮官陳時中解釋，第19例從2/3入院後，如果之前的人也受到感染，應該在14天內會有相關症狀，若真的傳染給第19例的人是在社區裡傳播，那現在應該早就有其他案例才對，但目前並沒有發現，且照第19例1/27發病時間推算，現在潛伏期已經過了。

專家諮詢小組召集人張上淳進一步提到，如果是很多個案「在同個社區」發生症狀，的確就要擔心可能造成大規模流行，但如果沒有大規模感染，如果是社區感染個案，也只能算是「單一個案」。

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張上淳說明，以感染疾病來說，根據感染地點有幾種分類方式，第一是境外移入個案，如果是在國外感染就是境外移入，若是在國境內感染發病，就是本土個案，而在感染醫學上還分院內感染跟院外感染，院外感染就是社區感染，但社區感染代表是在那個地點的到感染，並不代表該社區有大規模傳播。

張上淳強調，如果很多個案都是在同社區發生，就要擔心可能是大規模流行，這時就會造成威脅，因此要關切的是有沒有大規模傳播或流行，而不是執著這是不是社區感染，如果是社區感染個案，也只是單一個案，不代表周圍的人都受到威脅。