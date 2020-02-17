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疫情影響產業　桃市提前規劃紓困及振興方案助業者度難關

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▲疫情影響產業，桃園市提前規劃紓困及振興方案，助業者度難關。（圖／市府提供）

▲疫情影響產業，桃園市將提前規劃紓困及振興方案，助業者度難關。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對新冠肺炎疫情，影響美食餐飲、旅行社、機場排班計程車等業者生意甚鉅，桃園市長鄭文燦於17日主持防疫專案會議時表示，將請交通局主責，邀集各相關單位彙整影響產業及範圍，向中央提出更符合地方需求的實質性補助方案，配合中央先紓困、後振興的方式，協助產業穩定發展。

▲疫情影響產業，桃園市提前規劃紓困及振興方案，助業者度難關。（圖／市府提供）

▲鄭文燦主持防疫專案會議，指示提前規劃紓困及振興方案，助業者度難關。（圖／市府提供）

經發局長郭裕信表示，依經濟部2020年2月13日初步提案160億元「度難關、拚經濟」方案，紓困振興受疫情衝擊產業，規劃包括：100億元信保基金專款，提供千億融資額度、25億元貸款利息補貼、20億元折扣優惠方案、15億元培育業者人才、數位轉型、拓銷廣宣及環境改善等相關工作，也正在研擬「歡迎台商回台方案」擴大適用本次受到疫情衝擊之台商，經發局將持續追蹤政策細節並配合相關工作。

交通局長劉慶豐表示，公車、計程車駕駛員防疫所需的口罩，交通部已於2月10日始以每片口罩5元價格，採每日配送，由交通局以「每日一車一口罩」為原則配發數量及販售，每日公車900片、計程車5,575片、桃捷500片，供公車、計程車駕駛員及桃捷公司從業人員配戴。

桃園國際機場排班計程車可依各駕駛員所屬的合作社、公司、個人車行等類別，分別向桃園市計程車商業同業公會（合作社、公司）、汽車駕駛員職業工會（個人車行）購買領取口罩。

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