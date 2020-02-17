桃園輔導「產業綠色化」　汰換工業鍋爐全國第二

▲大統新創發表市府輔導「產業綠色化」成果。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府於2019年補助10家廠商，進行低碳科技及節能改善工程，經統計共節氣量達2萬 3,000度，節電量達133萬3,299度，總減碳量則達754公噸，成果豐碩。市府於17日舉辦「產業綠色化輔導計畫成果」發表，期桃園成為永續發展城市。

此外，因應環保署於今（2020）年7月1日全面實施新的工業鍋爐空氣污染物排放標準，呼籲尚未汰換的業者，務必在4月1日前預先向環保署提出展延申請，市府也將持續協助業者進行後續汰舊換新作業。

▲市長鄭文燦表示，桃園的工業鍋爐汰換數達全國第二。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，桃園是全台最大工業生產聚落，自2017年實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」以來，市府積極推動循環經濟，2019年產業綠色化輔導主要針對「低碳科技產業」、「工業鍋爐改善」及「電動機車汰換」三方面進行輔導及補助，總減碳量相當於113座大安森林公園每年吸收量、工業鍋爐汰換數也達全國第二。

▲桃園市舉辦「產業綠色化輔導計畫成果」發表。（圖／市府提供）



而市府經濟發展局訂定「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，每家最高可獲補助50萬元；2019年度共計補助10家廠商進行低碳科技及節能改善工程，分別為大統新創、中華台亞、六和機械、台灣林內工、宏亞食品、科達製藥、連距電機、華城電機、瑋霖公司及僑福印染，節氣量達2萬 3,000度，節電量達133萬3,299度，總減碳量則達754公噸，節能減碳成果豐碩。

市府透過環保局空污基金，協助全市染整業、食品業等工業鍋爐改燃低污染性燃料，並配合經濟部工業局補助款，加速工業鍋爐汰換速度，每座工業鍋爐加管線最多可補助70萬元；截至2019年底，桃園市內已有432座工業鍋爐改善完成 ，2019年度共補助186座鍋爐完成汰換，汰換數量全國第二。

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