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居家檢疫失聯頻傳！台中市警局撂話：你不懂，我就罰到你懂

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▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近日有不少居家隔離、檢疫的人員失聯，讓地方政府公開個資協尋。示意圖，與本文無關（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，台政府要求若有相關旅遊史，必須在家居家隔離、居家檢疫，不過仍時常傳出居家隔離、檢疫者失聯的案件。對此，台中市警局局長17日放話，對抗肉眼不可見的病毒，需要全面防範、嚴陣以待，若民眾聽不懂「居家檢疫」，「就罰到你懂～。」

由於近日不斷傳出居家隔離、檢疫失聯的案例，台中市警局局長在臉書粉專「TCPB 局長室」貼文稱，儘管民眾自我測量後，認為健康狀況良好，「但武漢肺炎有潛伏期間」，不能因為自己的感覺，就貿然離開居家檢疫空間。台中市局長提到，對抗肉眼不可見的病毒，需要進行全面防範、嚴陣以待，想要保有健康、平安的家園，要眾人一起努力。

此外，他也撂下狠話，如果「居家檢疫」聽不懂，「就罰到你懂」，同時附上相關罰則，若違法的話，可處新台幣1萬至15萬元的罰鍰，累犯的話，就會進行強制安置。

▲▼徐國勇回應居家隔離者趴趴走事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲徐國勇回應居家隔離者趴趴走事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了台中市居長發話，內政部長徐國勇16日也說，若居家檢疫者失聯、四處趴趴走，相關單位將以「抓通緝犯」的規格來協尋，這些人應該有「自保保人」的觀念，否則被抓到的話，「強制檢疫所設備絕對沒有你家舒服！」

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