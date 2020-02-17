▲ 浪漫三重辰光橋鎖住永恆愛情，侯友宜要和市民心心相映友誼長存。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

再也不用坐飛機到韓國掛愛情鎖！在機場捷運三重站1A出口，橫跨新北大都會公園的辰光橋近日化身鵲橋，以燈飾、光雕打造浪漫氛圍，新北市長侯友宜16晚上橋體驗愛情鎖扭蛋，祝福「天下有情人終成眷屬」。侯友宜說，要和市民心心相映、友誼長存。

近日來，走出機捷三重站1A出口，眼前一片絢爛光雕，是新北市政府特別營造出的浪漫氛圍。侯友宜表示，為提供民眾更美更浪漫的戀愛空間，高灘地工程管理處把辰光橋塑造成象徵愛情的「鵲橋」，橋上的愛情水晶洞、約會秘境、情人椅、心心相印等空間設施都是情人的加溫秘器，尤其是「辰光之心」及「愛情樹」更是情人的永恆見證，每個戀情都可以鎖在樹上，非常有意思。

▲ 新北市長侯友宜橋體驗愛情鎖扭蛋。

侯友宜也體驗愛情蹺蹺板、情人椅等浪漫設施，並在愛情鎖寫上「和市民心心相映、友誼長存」，然後繫在「辰光之心」上。侯友宜也仔細讀了愛情樹上情侶愛情鎖的佳言與承諾，其中，有一個愛情鎖特別引起侯友宜關注，上面寫著「結婚八年依然甜蜜，哈！已過七年之癢！」侯友宜表示，所以老夫老妻也可以時常上橋溫習一下「初戀滋味唷！」

高灘處表示，2020年2 月特別推廣「河濱幸福三部曲」，在辰光橋入口處有愛心形狀的「辰光之心」，以光雕打造「愛情水晶洞」，讓人彷彿步入戀愛光廊，一旁的「邱比特金箭」瞄準戀愛中的情侶，現場還有愛情鎖販賣機，讓情人寫上彼此名字，將戀情鎖在辰光橋上。

此外，即日起至3月14日止，民眾到辰光橋鎖上愛情鎖，並在臉書「新北水漾」指定活動貼文下方留言就有機會獲得Switch Lite、環保伸縮杯及電影票券等好禮。

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