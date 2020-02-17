對抗新冠病毒響應新北防疫基金　企業、宮廟及館長合力捐420萬

▲ 響應新北防疫基金！深丘福德宮、信芳公司、網紅館長及極光先進合力捐420萬 。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全球嚴陣以待新冠肺炎！新北市成立「防疫基金」後，許多企業及宮廟響應，透過新北市好日子愛心大平台，板橋區深丘福德宮、信芳股份有限公司、知名網紅「館長」惡名昭彰股份有限公司及極光先進光學股份有限公司等，合力捐款420萬元。侯友宜表示，這些基金將陸續購買相關防疫物資，因疫情而受影響的弱勢家庭急難救助使用。

社會局表示，深丘福德宮弘揚土地公、婆護國佑民的精神，2019年3月捐贈消防局新式高頂救護車及自動心肺復甦機和自動甦醒器，這次得知新北市成立防疫基金，由主委黃水盛率副主委等幹部捐贈200萬元，做為防疫工作使用。極光先進光學股份有限公司也捐出20萬元，為防疫盡分心力。

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▲ 知名網紅館長陳之漢繼捐贈消防衣、兒少課後安心社區照顧方案後，再次捐款100萬元響應。

信芳股份有限公司董事長涂豐川表示，小舅子嘉威會計師事務所張威珍所長與新北市政府長期合作，非常肯定新北市推動「好日子愛心大平台」，結合各界資源，幫助有需要的民眾，此次透過他的介紹，捐贈100萬給新北市防疫基金，希望能盡己棉薄之力，讓大家可以平安度過這次的疫情。

知名網紅館長陳之漢繼捐贈消防衣、兒少課後安心社區照顧方案後，再次捐款100萬元響應，他在臉書PO出捐款訊息後，引起迴響，許多民眾也跟著響應，紛紛捐款給大平台指定防疫用。

侯友宜表示，他對於疫情抱著「料敵從寬、禦敵從嚴」，因此新北市從春節期間便一級開設，以整合各局處的作為和資源，病毒就像無形的壞人，警察在抓壞人時是不分你我，同樣在面對防疫作戰時，也不分中央、地方，一定會全力配合防疫指揮中心。

▲ 防疫基金目前已累積1028萬3000元，陸續補助各老人社區關懷據點、原住民文化健康站等 。

侯友宜說，新北市日前推出急、速、寬、減、補、平六大防疫原則，他近日實地訪查餐飲商家，發現許多商家生意都掉了好幾成，因此也拜託捐贈的福德宮等，多舉辦活動，以吸引並鼓勵消費人潮，市府一定全力配合。

社會局長張錦麗表示，防疫基金目前已累積1028萬3000元，陸續補助各老人社區關懷據點、原住民文化健康站及兒少課後照顧據點等，購買防疫物資如口罩、酒精、額溫槍等。此筆基金也將提供補助無戶籍、無國籍之兒少，以及福利邊緣戶，並持續辦理各項防疫工作 。

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