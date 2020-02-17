▲ 響應新北好日子愛心大平台，伊萊克斯捐贈家電助弱勢家庭。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推出「好日子愛心大平台」以來，獲得社會各界熱烈響應，國際知名電器品牌伊萊克斯15日捐贈慢燉鍋170個及果汁機530台，總價值高達157萬元。侯友宜代表受贈表示，一定會將愛心傳遞到需要者的手中，也呼籲大家都來做公益，促進社會良善循環。

15日捐贈儀式特別選在惜食分享廚房據點之一的永和民權社區發展協會，運用伊萊克斯捐贈的慢燉鍋料理食材，讓長輩現場享用美味午餐。侯友宜說，這些小家電非常實用，可以把食物燉煮成粥品、湯品，也能將水果榨成易飲用的果汁，保留食材新鮮美味且營養不流失，很適合長輩使用。

▲ 侯友宜說，這些小家電非常實用，可以把食物燉煮成粥品、湯品，很適合長輩使用。

伊萊克斯台灣與香港公司總經理余倩梅指出，秉持全球品牌、在地服務的回饋理念，將優良產品捐贈給新北市，期待能幫助更多需要幫助的人。她也提到，新北惜食分享網推動永續食物、減少浪費，為地球盡份心力的想法，與該公司的經營理念相同，因此很榮幸可與新北市政府合作，希望未來能有更多合作機會，並呼籲其他企業也一同響應、一起做善事。

社會局表示，伊萊克斯捐贈的家電，市府將配送至弱勢家庭、兒少安置單位及惜食分享廚房共餐據點，讓新北市的長者及弱勢族群都能受到完善照顧。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」