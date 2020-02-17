居家隔離及檢疫就醫　花蓮慈院通訊診療一條龍服務

▲▼花蓮慈院家庭醫學科醫師陳英佑表示，需要就醫的居家隔離及檢疫民眾，醫師可透過平板視訊或電話為民眾看診並開立藥物。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，花蓮慈濟醫院配合花蓮縣衛生局防疫政策，即日起提供有就醫需求的居家檢疫及居家隔離民眾視訊或電話看診，花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，花蓮慈院資訊系統及流程已架設完畢，讓有就醫需求的民眾，能透過視訊或電話就醫看診，減少醫院及社區的感染風險外，也一併照顧病人的健康。

花蓮慈院醫事室及家庭醫學科醫師已完成通訊診療操作訓練，醫事室專員褚惠瑛表示，只要接到衛生局通知居家檢疫及居家隔離民眾需要就醫時，轉診中心就會啟動通訊診療，知會家庭醫學科醫師，醫師再透過平板視訊或電話為民眾看診並開立藥物，家庭醫學科醫師陳英佑表示，民眾有十四天無法外出，若有輕性、慢性疾病患者需要就醫，透過視訊或電話看診，不只多一層保障，還能藉此了解隔離民眾現狀。

領取藥物的部分由家屬代為取藥，若無家屬，則由院方協助寄送藥物到府。從掛號、看診到領藥由專人協助，一條龍的服務，讓民眾遠距離就醫過程不卡關，陳英佑醫師提醒，若是居家檢疫及居家隔離民眾出現發燒及呼吸道症狀，請撥打1922全國防疫專線，由東區防疫指揮官評估後，指示就醫方式。

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