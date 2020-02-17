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快訊／6000家健保藥局開賣「防疫酒精」　每瓶賣40元！

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▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲藥師公會全聯會17日宣布，防疫酒精本周將要開賣。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，藥師公會全聯會17日宣布，全台6000家健保藥局本周將開賣防疫酒精，每瓶300ml賣40元，希望全民都有酒精能夠使用，最快18日就會開賣。

藥師公會指出，目前酒精配送時間為「一周一次」，原則上是周一到周三配送至藥局，每周四時會由地方公會調查，確認下周配送的藥局名單，若藥局要更改配送作業，需聯繫地方藥師公會。

請繼續往下閱讀...

藥師公會提到，是否開出發票、抽稅的方式，衛福部仍與財政部溝通當中，收款方式則是以「事後由健保申報費用扣款」。此外，藥師公會強調，這次的配送由中華郵政協助，酒精屬於易燃物品，郵局方面無法幫忙保存，若藥局有拒收紀錄，之後不得再加入配送藥局。

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▼除了口罩以外，酒精也是重要的防疫用品。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

此外，根據《中央社》報導，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，為了防疫需求，行政院向國營事業下達指示，要求台灣間酒公司、台糖加入生產消毒用酒精的行列，提供民眾使用。

黃金舜提到，防疫酒精將由中華郵政協助配送，18日至20日會陸續送達健保藥局，平均每家能拿到72瓶的酒精，限購措施則由藥局自行訂立。至於會不會發生「有些地方搶光、有些地方剩很多」的狀況，黃金舜回應，等這批貨到了之後，下周將依照藥局銷售量來決定配給量，防止這種情況發生。

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