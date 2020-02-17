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大陸中疾控報告：「1716名醫護」確診新冠肺炎　1300多名疑似感染

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲大陸中疾控報告：「1716名醫護」確診新冠肺炎。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

從大陸武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，中國疾病管制中心（中疾控）的報告指出，至少有1716名醫護確診感染新冠肺炎，另外還有1303名醫護為疑似病例，總共有3019名醫護疑似或確診感染新冠肺炎。

根據陸媒《新京報》報導，一項基於7萬餘例新冠肺炎病例的流行病學調查結果於2月17日公佈。最新一期中華流行病學雜誌發表《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告，該報告由中國疾控中心新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組撰寫。

截至2月11日，報告顯示，共有3019名醫務人員感染了新型冠狀病毒（包括確診病例、疑似病例、臨床診斷病例及無症狀感染者，其中確診病例1716名），可能存在非職業暴露造成的感染。

報告共分析了72314例病例，是截至2020年2月11日，大陸傳染病報告信息系統中上報的所有新型冠狀病毒肺炎病例。在其中的44672例確診病例中，死亡1023例，粗估病死率為2.3%，截至目前，還沒有證據表明，在任何一家為新型冠狀病毒肺炎患者提供服務的醫療機構中發生了「超級傳播者」事件。

▲▼解放軍中部戰區總醫院醫護人員的全封閉防護服。。（圖／翻攝自Facebook／吴盛俞）

▲44672例確診病例中，死亡1023例，粗估病死率為2.3%。（圖／翻攝自Facebook／吴盛俞）

報告顯示，截至2月11日共報告72314例病例。其中，確診病例44672例（61.8%），疑似病例為16186例（22.4%），臨床診斷病例10567例（14.6%），無症狀感染者889例（1.2%）。在44672例確診病例中，大多數年齡在30~69歲之間（77.8%），80.9%屬於輕/中症。

死亡病例共有1023例，粗病死率為2.3%，病死率密度為0.015/10人天，即平均每個患者觀察10 d的死亡風險為0.015。在≥80歲年齡組的粗病死率最高為14.8%。男性的粗病死率為2.8%，女性為1.7%。湖北省的粗病死率（2.9%）則高出其他省份（0.4%）7.3倍。

報告顯示，1月19日，國家衛生健康委員會確認廣東省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。這是大陸首例在湖北以外省份報告的新冠肺炎確診病例。

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關鍵字：

中疾控新冠肺炎武漢COVID-19醫護

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