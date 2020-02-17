【廣編】千萬預算深耕音樂才藝主播《浪Live》舉辦「聲浪來襲」歌唱大賽

▲左起音樂製作人陳冠甫、音樂製作人陳子鴻、《浪Live》簽約藝人張若凡、音樂製作人李漢群。

圖、文／浪Live提供

全台最大圓夢直播平台《浪Live》2月15日首度聯合《喜歡音樂》舉辦線下金曲比賽，由資深音樂製作人陳子鴻、陳冠甫和李漢群擔任評審選出3名優勝者，並將擔任獲獎主播的單曲製作人，從《浪Live》發跡的唱片紅人張若凡更出席打氣，讓學弟妹們直呼有學姊真好！

《浪Live》長期專注於歌唱型主播的開發與培養，2019年花費超過千萬預算幫主播們發行單曲宣傳外，2020年更首度攜手陳子鴻、陳冠甫、李漢群等資深音樂製作人及藝人張若凡共同為「聲浪來襲」線下歌唱比賽擔任評審選秀。此次共集結15位金曲主播參賽，最終選出姿昀、蘇侯宇和Kiwi等3位獲勝主播由《喜歡音樂》製作單曲。且受新型冠狀病毒影響民眾外出意願，直播觀看數更比過去平均成長2倍，也為首次線下比賽節目帶來超過千萬互動的高人氣直播熱度。

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對此合作，陳子鴻表示以前覺得藝人跟主播是兩個世界，但隨著娛樂趨勢發展，除了會建議旗下藝人去直播平台觀察直播主們如何展現個人特色外，也開始從平台上看演出尋找未來有機會培養的人才，未來更期待有機會持續與《浪Live》聯手舉辦選秀大會，挖掘更多明日之星，一起讓更多有才藝的直播主圓夢！