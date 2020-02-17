大創違法上架！無視禁令造假逾600張輸入許可證　物流主管判刑5月

▲大創物流主管劉家榮司因造假輸入許可證、竄改進口日期販售日本商品等行為，遭判刑5月。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）

記者孫于珊／台北報導

日本大創百貨2015年因進口核災食品，遭台灣國貿局處分停止輸入貨品6個月後，竟偷改訂單日期、造假600多張輸入許可證，違法上架販售，大創前總經理西谷晃司與物流主管劉家榮都承認確有竄改，但對於誰做的決定卻互踢皮球，最後2人遭檢方依偽造文書等罪起訴。台北地院17日審結了劉家榮部分，判他5月徒刑，得易科罰金15萬元，緩刑2年，可上訴；至於西谷晃司部分則因其未到案，拘提中，目前尚未宣判。

日本因發生311地震引發核電廠輻射外洩，福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5個核災縣產食品，被我國衛福部公告禁止進口。但大創2015年被查獲進口核災區食品，遭經濟部國貿局自當年11月5日處分6個月停止輸入貨品。

大創明知禁令，卻仍在被禁止進出口期限內，造假600多張輸入許可證，繼續輸入日本貨品，並竄改標籤上架販售，物流主管劉家榮到案承認受指示竄改，當時的總經理西谷晃司則表示，有聽劉報告過，2人對到底誰下的決定都互踢皮球。全案除刑事部分由檢察官於2019年5月22日提起公訴外，大創也因改標事件被開罰4146萬元，且2年不能輸入貨品到台灣。

此事件經媒體報導曝光後，立委黃國昌曾在臉書上怒發文，痛批北檢拖延起訴，他說道，「真的是令人火大！先是互踢皮球、接著牛步佛系的偵辦。連最簡單的部分，都拖了超過一年才起訴。結果，現在連人都跑了！真正複雜關鍵的部分，真的不必有什麼好期待了！北檢真的了不起！技術性拖延技能點滿！」

▼時代力量立委黃國昌對於大創違反禁令改標進口日貨案，曾於臉書怒批北檢。（圖／資歷照／記者屠惠剛攝）

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