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造假跳級台大、留美當副教授　兒子裝「台大學霸」14年騙父母千萬

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▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲男騙家人跳級台大，偽造畢業證書。（圖／資料照）

記者董美琪／綜合報導

桃園一名郭姓男子向父母誆稱自己跳級讀台大碩士、博士，還被教授推薦到加拿大及美國留學，回台進入中央研究院做研究，需要400萬元做機器人手臂，14年來騙得千萬元，郭男2017年甚至帶著8旬外婆到戶政事務所，將外婆房產移到自己名下，直到郭男父母感覺不對勁，才發現兒子一切求學過程都是假的，最後心寒提告。不過郭男無悔意，甚至表示這是父母欠他的，檢方最後依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

郭男家中從事宮廟，生活無虞，郭家父母認為兒子相當聰明，也很信任他，沒想到現年35歲郭男自2004年就讀私立科技大學時，開始欺騙父母自己成績相當好，要去讀台大電機系碩士，並以辦理休學、需要台大學費為由，向媽媽要到20萬元得逞，還委託人製作仿冒畢業證書。

此後，郭又跟爸媽表示，自己「跳級」讀台大博士班，騙得「學費、研究費」185萬元。因為哥哥讀台大，郭男為取信爸媽，還穿學士服、手捧花束到台大畢業典禮與哥哥合照。

事後郭又表示自己受到教授推薦，要到美國、加拿大攻讀室內設計級建築博士，出國期間特地搬離家中，又再騙到學費、生活費550萬元。到了2013年，郭告訴父母自己是台大電機副教授，並進入中央研究院做學術研究，向爸媽索討400萬元研究機器人手臂。

▲▼台灣大學總圖書館。（圖／記者湯興漢攝）

▲父母向台灣大學求證才知被騙14年。（圖／記者湯興漢攝）

郭男2017年拐騙80多歲外婆，2人一起到戶政、地政事務所，騙要補發身分證及土地權狀，並假藉以扶養外婆為由，帶她到法院公證，卻趁機將外婆的房產，轉到自己名下。

郭男父母終於發現有異，打電話向台大求證，才驚覺兒子從來沒讀過台大，14年來都在騙，震驚又心寒，堅持對兒子提告。

郭男雖然坦承，謊報學經歷、偽造畢業證書，卻沒有悔意，認為自己幫家裡很多忙，是父母虧欠他，這些錢都是他應得的。檢方最後依詐欺、偽造文書起訴郭。

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