豪門4兄弟分兩派爭父遺產　網紅律師「助攻」涉偽造文書判刑5月

▲劉韋廷捲入世都公司4兄弟遺產繼承糾紛案，被依偽造文書罪判刑5月。（圖／資料照／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

活躍於電視節目的名嘴律師劉韋廷竟公親變事主！他與另名律師王奕仁在承接了世都公司4兄弟的遺產繼承糾紛案後，2人被控不法行使股東權、製作內容不實的臨時股東會議紀錄，影響董監事選任後，向北市商業處申請變更登記。台北地院依偽造文書罪判劉5月徒刑，王4月刑期，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，世都公司負責人洪火鐲於2013年6月28日死亡後，其子洪祺禎、洪祺祓、洪祺祥、洪祺福（均為公司股東）分兩派爆發爭產糾紛！由於洪火鐲生前想將股權收回，讓祥全數出資買回，禎、祓因此不滿，於是2014年12月5日，禎、祓委託劉韋廷規劃製作世都公司股東臨時會出席通知書等文書資料，並擔任列席律師，同時指派律師王奕仁代理祓出席，而禎則擔任主席。

股東臨時會上，王奕仁以祥、福未出席會議為由，向禎（主席）提議說，他要以祓的代理人身分行使股權，禎同意後，便將股權計入當日股東臨時會出席股數，將「出席股東及委託代理人所代表之股數總計：872萬1000股」、「佔發行股份總數1660萬股之52.54%」等不實事項，以達公司法規定的半數股東出席門檻，並公告於股東臨時會上。

王奕仁還於股東臨時會董事、監察人改選議案上，偽以祓已取得洪火鐲全體繼承人授權的「祓代理人身分」，在選舉票代理人欄位上填寫「王奕仁」自己的姓名，並於被選舉人欄位填寫「洪祺祓」、「洪祺禎」，使董事選舉票全數分配給祓、監察人選舉票分配則全數分配給禎，再行使董事、監察人的改選議程。

而劉韋廷確認選舉結果為祓、禎分別當選世都董事、監察人後，將出席股數、得票權數等內容製成會議記錄，向北市商業處申請變更登記。

祥事後得知後，怒向王奕仁、禎、祓等3人提告，檢方原將此案處不起訴，聲請再議也被駁回，直到祥提交付審判才成功，劉韋廷也因此被檢方追加起訴。

劉韋廷、王奕仁、禎、祓4人皆否認犯行。劉韋廷辯稱，當時世都公司已面臨無法正常繳稅、帳戶遭凍結、不動產遭拍賣、無人代表公司與銀行續定租約等窘境，故有必要召開股東臨時會，且召開會議並未損害世都公司股東及洪火鐲全體繼承人權益；祥假藉不同意行使股權之名，故意干擾股東臨時會進行，屬權利濫用。

劉韋廷還說，他指派王奕仁擔任「洪祺祓之股東代理人」而非「洪火鐲之股東代理人」，至於董事及監察人選舉票上僅記載「洪火鐲」，是工作人員疏漏，非刻意記載；王奕仁當初只是他隨機指派擔任代理，並非負責規劃及承辦股東臨時會之人，也未參與事務所事前規劃及討論，且股權行使於法有據，均無偽造私文書犯意。

王奕仁辯稱，他只是受僱律師，因受禎的委託處理股東會召開事宜，當初僅參與股東代理，並非負責規劃、討論及承辦；至於行使股權依據的是事務所協助撰寫的存證信函跟授權書內容。王奕仁強調，他一直是以洪祺祓代理人的身分執行事務，並沒有偽造冒用洪火鐲代理人的名義，沒有偽造文書犯意。

洪祺禎則辯稱，因沒有召集股東會經驗，所以全權委託律師規劃籌辦，律師說過如果無法取得全體共有人同意，或共有人有權利濫用時，可由部分共有人代表行使股權，「我是因為信賴事務所」，認為律師提供的法律見解都有依據，並未違法，沒有偽造文書犯意。

洪祺祓則說，因長年居住美國，對台灣法律不熟，也是因相信事務所的專業意見，才會授權事務所處理股東臨時會事宜，沒有偽造文書犯意。

法官參酌劉韋廷明知情洪祺祥、洪祺福已表明不會出席股東臨時會，也不願行使股權，更不同意由王奕仁代理行使，也知道洪祺福曾於股東臨時會召開前寄送電子郵件給3兄弟祥、禎、祓稱，「我未授權給任何人去行使我繼承人的權利。若任何人沒有經過我同意或授權而去行使我的權利，均屬無效。」但劉韋廷仍製作不實的股東臨時會出席股數報告及會議記錄。

因此法官考量一切情狀後，依偽造文書判劉韋廷5月徒刑，得易科罰金15萬元；王奕仁4月徒刑，得易科罰金12萬元；而洪祺禎、洪祺祓因有達成和解，判2人各3月，均得易科罰金9萬元，並宣告緩刑。全案可上訴。

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