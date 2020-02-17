「人生第一個有罪判決」捲豪門爭產案遭判刑　網紅律師：非常不服

▲劉韋廷捲豪門世都公司4兄弟的爭產糾紛，被判刑5月，他臉書發文喊冤。（圖／翻攝自劉韋廷臉書）

記者孫于珊／台北報導

活躍於螢光幕前談論法律問題的名嘴律師劉韋廷，因承接了豪門世都公司4兄弟的遺產繼承糾紛，竟公親變事主，涉製作內容不實的臨時股東會議紀錄等，影響董監事選任，被依偽造文書罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。劉韋廷對此相當不服，在臉書上表示這是他人生中第一次收到有罪判決，將提上訴爭清白。

劉韋廷在其臉書「劉韋廷律師-戰鬥的法律魂」說明事發經過，2014年左右，他承接了一個4兄弟（分兩派）的遺產繼承糾紛案，由於擔任董事長的父親死亡後，必須改選出新董事長，公司才能順利經營，於是兩邊都向主管機關聲請召開股東會，結果順利地由劉韋廷一方獲得召開股東會的機會，但對方卻想以不出席方式讓股東會開不成。

劉韋廷指出，股東會能否開成的關鍵是在於「死去父親的股權可否出席股東會，就會讓股東會出席過半」，於是當時根據事務所資深顧問提出的最高法院判決，認為雖然對方不同意，但仍有機會讓死去父親的股權出席，且已有兩位繼承人同意了。但當股東會開完，對方不僅提告股東會無效，還把律師跟當事人一起提告偽造文書等刑事案件。

原本地檢署不起訴此案，高檢署也不起訴，但到了地方法院交付審判後，劉韋廷才捲入風波。劉韋廷特別點名「葉詩佳法官」開啟了交付審判程序，讓他可以想像該法官必然會判決有罪，「否則就會跟他的開啟矛盾」，因此，「我收到人生的第一個有罪判決」，「無法接受對於股東會出席的法律見解不同，竟然就變成刑事犯罪」。

劉韋廷最後說道，他們一直以來都為當事人努力，「從未想過要用偽造文書的方式來替當事人爭取權益，但竟然被以這樣的罪名認定，非常的不服，也真心希望二審法院可以理解。」

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