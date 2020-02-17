警局總務偽造三節加菜支出2.3萬　店家：我們中秋節沒營業啊！

▲台北市邱姓警員涉嫌偽造三節加菜聚餐單據核銷2萬3千多元。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

前台北市大安警備隊邱姓隊員，擔任管理三節加菜金等總務核銷工作，因有同仁抱怨，聚餐伙食越來越差，台北市警局調查發現，其中有1場中秋節38人的聚餐，但店家表示，那天根本沒有營業。台北地檢署調查邱警共偽造2萬3千多元的支出，但無證據顯示被邱警侵吞私用，17日依公務員登載不實文書罪，給予邱緩起訴處分。

據了解，現已被調職到台北市其他分局的邱姓員警，從2016年起，在大安分局警備隊擔任總務工作，除了三節加菜金外，也要負責同仁的洗衣補助等請款工作，但是市警局調查，他有多筆請款核銷紀錄疑似造假灌水，導致有同仁覺得聚餐吃的沒有想像中好，依貪污等罪嫌送辦。

▲被用來核銷中秋聚餐的業者表示，那天根本沒有營業。（示意圖／Pexels）

檢察官調查發現，邱警2017年中秋節申報38人餐敘，在餐廳消費1萬8千元，但是店家到案表示，那天根本沒有營業。另外2018年春節期間，邱警申報買了45人份的水餃，共花費5250元，但業者看了單據後說，他們賣的水餃價格和邱警申報內容不同。

北檢因此認定邱警這2筆請款單據造假，但是無證據顯示款項流入他的私人口袋，因此不起訴貪汙罪，僅依公務員登載不實文書罪，給予坦承犯行的邱警緩起訴，緩起訴期間1年，需繳10萬元給國庫。

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