避免混淆！　世衛雖正名中央流行疫情指揮中心：仍稱「武漢肺炎」

▲武漢肺炎正名為「COVID-19」，台南市衛生局指出，衛福部疾病管制署指出，為確保防疫資訊能夠正確傳遞，並不致國內民眾混淆，可簡稱「武漢肺炎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為避免武漢與肺炎連結在一起及去地域化，世界衛生組織日前宣布，將武漢肺炎正名為「COVID-19」，衛福部疾病管制署副署長莊人祥指出，為確保防疫資訊能夠正確傳遞，並不致國內民眾混淆，可簡稱「武漢肺炎」。

「COVID-19」係以代表冠狀（Corona）的CO，病毒（virus）的VI，疾病（disease）的D組成；對此， 世衛於1月時公布的名稱「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），2019為發現病毒的年份，n (novel)代表「新型」，CoV則為新型冠狀病毒（Coronavirus），為避免爆發此種新型病毒的國家、地點遭受汙名化，中國國家衛生健康委員會在2月8日宣布，此疾病暫時命名為「新型冠狀病毒肺炎」（Novel Coronavirus Pneumonia），簡稱「新冠肺炎」（NCP）。世衛於進一步宣布，將新型冠狀病毒正名為「COVID-19」，疾病名稱則為「SARS-CoV-2」，表示與SARS的關聯性。

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針對近日病毒及疾病名稱的更動之頻繁，令人眼花撩亂，台南市生局指出，中央流行疫情指揮中心監測應變官、衛福部疾管署副署長莊人祥說明，國內通報時使用「嚴重特殊傳染性肺炎」、國際間一開始使用新型冠狀病毒（Coronavirus）稱呼、近日WHO陸續正名。但媒體及民眾則習慣稱呼「武漢肺炎」，為避免防疫相關資訊及媒體報導時的混淆，將維持「武漢肺炎」名稱的使用。

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