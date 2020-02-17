111名潛在感染者未找出！台大：若防疫未升級估染病將達7000人

▲台大公共衛生學院推估，滯台潛在感染可能約111名！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院今（17）日召開記者會，針對新冠肺炎(COVID-19)疫情提出研究及建議，副院長陳秀熙表示，根據數據推估目前滯台的「潛在感染人數」約111名，加上1月中至2月15日期間從亞洲一至三級疫區來台及旅遊的情況，若政府防疫措施不升級，預估台灣感染人數可能將達7000人！

陳秀熙教授從數據資料推估滯台的潛在感染人數，在武漢封城前移出的500萬人中，約有7515人來台，預估可能感染505人，而台灣的發燒檢疫排除78%的感染者，因此約有111名潛在感染者（含無症狀）在台灣；加上1月15日至2月15日期間，從亞洲一至三級疫區來台及旅遊的情況，如果政府防疫措施不升級，推估台灣可能感染人數將達7000人。

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而他強調，新冠肺炎的感染者一定要把握「黃金治療時間」，慢性病患者約3天，一般人5天，因此不要隱匿病情非常重要，也一定要就醫。

▲台大公共衛生學院建議政府升級防疫，以避免爆發社區感染。（圖／記者林育綾攝）

目前在日本、香港都有出現無症狀的感染者，將疫情帶到社區或醫院，如何預防無症狀感染、提出因應措施，以避免爆發社區流行十分重要，目前最擔心病毒從境外移入後，進入家戶感染，再帶入「醫院」或「社區」感染，兩者只要其中一個淪陷，就難以防止互相影響，建議政府應該將防疫升級納入考慮。

陳秀熙還說，雖然大家目前都把焦點放在中國大陸，但從報告裡發現，新冠病毒從中國大陸慢慢轉移到東南亞國家、發展為社區傳染十分值得關注，如果大家再不重視，不在出入境上的防疫把關，病毒絕對會蔓延到非亞洲區，例如現在非洲、埃及都出現案例。

他認為爆發社區流行的亞洲國家，是目前讓人最擔心的，每個國家也都有義務要做好疫調，尤其是日本的疫情調查應該再提升，一開始他們的感染者接觸史上，知道是曾去過中國大陸，但後來都不明確，「如果一個國家的疫調越不明朗，爆發社區感染機率就越高。」

台大公共衛生學院院長詹長權也說，防疫千萬不能感情用事，這也不只是政府的事，而是共同命運，現在每個人不用過度恐慌，但都應該高度警戒，個人衛生習慣一樣要注意，他也期待「公共衛生師」能儘快立法通過成立，加入防疫行列。