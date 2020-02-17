將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…網驚：一直在外面到處跑

▲台中市政府否認新冠肺炎死亡案例在台中，呼籲勿轉傳不實意情訊息。（圖／台中市政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

台灣出現首例新冠病毒（COVID-19）死亡病例，中央流行疫情指揮中心指出，該患者是台灣第19例，2月3日就住進負壓隔離病房，目前醫院沒有傳出其他感染者，不過，網友最擔心的是，被他傳染的第20例患者至今都還無症狀，這段期間內四處活動，無形中把病毒帶到各個地方，「20例才是恐怖案例」。疾管署副署長莊人祥表示，「接下來會盡速調查20例的接觸史」。

中央流行疫情指揮中心16日表示，台灣新增2名確診病患，死亡的第19例是61歲白牌車司機，20例則是他的50幾歲的家人，15日進行採檢後確診，至今都沒有出現任何症狀，目前待在負壓隔離病房接受治療。

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▲陳時中表示，20例目前收治在負壓病房，為無症狀感染者。（圖／記者李毓康攝）



一名網友在PTT表示，第19例確診死亡讓全民相當震驚，但現在應該要關注的是第20例，「20例是什麼時候被19例傳染的」，確診的19例在2月3日就住進負壓病房，至少沒讓疫情繼續擴散，前天才確診的20例因為沒出現症狀，這2周的時間在外頭到處跑，把病毒散播到各處也不自覺。

網友表示，「至少3號（2月3日）至今，這個20例已經被感染，卻沒有被收治，因為19例從3號進負壓，已經沒機會感染20例」、「19跟20誰先中很難說吧」、「19例2/3進醫院，這問題還小，20例是一直都在外面」、「那20例才可怕吧，因為不是昨天才驗，20例又沒症狀，根本可怕」、「20例接觸的人太多了」。

疾管署副署長莊人祥表示，目前20例仍未出現明顯症狀，但已收治於負壓病房，可以從檢驗結果顯示的病毒量判斷出「是19例傳染給20例」，不太可能是20例先感染的，接下來會盡速調查20例的接觸史。

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