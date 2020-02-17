揪住狡猾病毒真相！　死亡人數破千後..終於完成2例病理解剖

▲大陸法醫界福爾摩斯稱號的劉良教授，16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，大陸相關醫療單位苦等政府公文和家屬同意捐贈大體，無法做病理切片。來自武漢同濟醫學院法醫學系教授劉良教授，和多名醫生半個月來爭取下，終於有最新進度。武漢金銀潭醫院16日在劉良帶領下，順利完成兩例捐贈大體的病理切片，報告最快10天出爐，可望找出病毒致死原因。

▲死亡人數破千，劉良多次呼籲大陸政府，趕緊對新冠肺炎逝者進行大體解剖。（圖／翻攝 我們《緊急呼叫》）

曾參與SARS病例解剖的劉良，在大陸有法醫界的福爾摩斯稱號。面對醫學界未知的敵人，他多次呼籲政府，趕緊對新冠肺炎逝者進行大體解剖。劉良說，「我從1月22號開始不停呼籲大體解剖，實在太難推動了，不得已只好借助媒體報導的力量。」談到不好推動的原因，一方面擔心解剖過程中防護不當，引發病毒傳染擴散感染的風險，對解剖者本身尤其危險。再者，中國人有入土為安的傳統觀念，說服家屬接受親人沒救回來，還要接受解剖十分為難。

▲新冠肺炎病毒十分狡猾，重症病人最棘手，病情變化多端。（圖／翻攝 新京報）

眼看每天死亡人數不斷增加，毫無一例病理解剖，劉良內心十分著急，因為病毒太狡猾了。根據醫療人員治療觀察，被感染者80%是輕症，剩下10%~20%的重症病人最棘手，患者肺部受損明顯，有多重器官衰竭、低血壓、休克等複雜情況，病情變化多端，前一刻還好好的，後面突然急劇惡化。劉良強調，「死亡人數破千，沒有靶點支撐，治療上就會盲目，一片亂殺。」

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

終於在各方爭取和媒體報導壓力下，大陸第1例、第2例大體解剖工作16日在武漢金銀潭醫院完成，成功拿到新冠肺炎病理。劉良回憶，「當時在家突然接到電話，說可以做首例解剖，緊急安排團隊人員到醫院。穿上厚重、呼吸困難的防護服。」結果，穿上不到10分鐘，劉良滿頭大汗，呼吸困難，眼鏡護目鏡朦朧一片，有如高原反應。他說，「終於知道隔離防護服的厲害，第一例做到一半，出現心慌、頭暈、低血糖表現，一方面說明自己確實老了，但真的體會到醫護人員的艱辛和付出。」目前最新病理報告，最快10天內出爐，希望有助於臨床治療救治。