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無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠病毒的傳播途徑目前尚未完全確定。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸死亡人數已超過1700人。武漢大學醫學病毒研究所、大陸十二屆全國政協委員楊占秋表示，新冠病毒十分狡猾，其特點就是「進化較快」，雖然有些適應能力比較差，但潛伏期內依然會造成大量傳染發生。

據《環球時報》報導，楊占秋認為，到目前為止，新冠病毒的傳播途徑還沒有完全確定，但主要的傳播途徑還是呼吸道傳播和接觸傳播，至於糞口傳播和氣溶膠傳播還在研究當中。

據悉，鐘南山團隊研究發現，之前感染SARS病毒大概10-24個小時就會發病，但這次的新冠病毒目前最常卻長達24天。對此，楊占秋指出，這表示有些新冠病毒適應新的宿主的過程比較長，等到該病毒適應了宿主之後，就會導致後者發病。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲楊占秋表示，新冠病毒進化速度非常快，且適應能力強。（圖／路透社）

楊占秋解釋，有些新冠病毒適應新宿主的能力差一些，因此表現為潛伏期也比較長，但帶來的最大威脅就是，潛伏期內沒有症狀的傳染大量發生。此外，他已強調，從基因分類來講，新冠病毒的特點就是進化較快，這也證明這類病毒能夠適應各種不同的環境。

如今，新冠病毒疫情肆虐，楊占秋提到，一定可以找到能殺死或抑制病毒繁殖的藥物，但需要時間，不是短期就能研製成功。他坦言，所有抗病毒的藥物都有一個特點，就是對病毒有效，對人體也有殺傷作用，因此所有的抗病毒藥物都有毒性作用，只是權衡治療效果與毒性作用哪個更有利於人體健康而已。

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 ▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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