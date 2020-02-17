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運-20再度馳援武漢　機票航程「雙向箭頭」祝醫護平安返家

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▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／超大菜鳥耶夫斯基）

▲解放軍17日出動運-20等八架運輸機，運送醫護及物資馳援武漢。（圖／翻攝自微博／超大菜鳥耶夫斯基）

記者郭卉寧／綜合報導

隨疫情陷入非常時期，中國解放軍17日再度空運支援醫療隊和物資到武漢，這也是中方第4次對疫區展開大規模空運物資，並出動俄製伊爾-76、運-9以及大型運輸機運-20等。另外，此次搭乘的醫護人員也收到一張特殊的機票，乘客欄寫上「最美白衣戰士」，航程則寫「家至疫區戰場」，且標記雙向箭頭，意味著一定能平安凱旋。

綜合陸媒報導，17日清晨，解放軍空軍再度出動八架運-20、運-9及伊爾-76等運輸機，從上海虹橋等7個機場起飛，機上載有醫護人員及醫療物資，準備前往武漢支援抗疫，同時也有另一波增援的醫護從南京等地搭乘火車趕赴疫區。

▼運-20、運-9及伊爾-76等運輸機，準備前往武漢支援抗疫。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

然而，此次搭乘運輸機的醫護人員，都收到一張獨一無二的機票，除了機票背面寫上大大的「向最美白衣戰士致敬」外，機票正面的乘客欄還寫著「最美白衣戰士」，表達對每位醫護的敬佩之意，而航程資訊則寫上「家（上海）至疫區戰場（武漢）」，並標記雙向箭頭，意味著醫護都能平安返家，令人看了感到十分暖心。

▼搭乘運輸機的醫護人員，拿到一張特殊的機票。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

據了解，解放軍日前決定向湖北增派2600名醫護人員，率先出發的1200人已於13日抵達武漢，當時解放軍也出動運-20、運-9兩架運輸機參與運送任務，而這也是運-20首次執行大型非戰爭軍事任務，並展示優秀的短距起降能力，滑跑僅僅21秒就拉了起來，整個加速距離不過數百米而已。

運-20運輸機代號「鯤鵬」，是中國自主研究製造的新一代軍用大型運輸機，可在複雜的天候條件下，執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務；該機目前已經列裝部隊，為中國空軍戰略轉型邁出重要一步，也代表大型運輸機設計研究水準創下新里程。

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