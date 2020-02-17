噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

▲新冠肺炎至今在大陸已超過7萬確診。（圖／達志／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情不斷擴散，大陸海南省一名男性確診患者先前不但隱瞞武漢接觸史，之後在醫院打點滴時，更多次往地上吐口水，跟醫護人員發生爭吵，害數十人接受隔離，最終2名醫護確定感染，15日一出院就被抓走。

根據「都市快報」報導，張某智為新疆烏魯木齊市人，現住海南東方市八所鎮山海灣。他曾經密切接觸從武漢到東方市居住的姐姐、姐夫，但出現症狀到東方醫院就診後，卻刻意隱瞞，並且在打點滴時不時往地上吐口水，經勸阻也不聽，還跟醫護人員發生爭執。

張某智1月29日搭乘火車到海南省人民醫院檢查，之後確診為新冠肺炎；2月6日，張某智被東方市公安局以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並按規定在指定醫院隔離收治。2月15日張某智出院後，被送往指定地點隔離觀察2周，待排除病症後將問責法律責任。

▲打點滴示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

浙大二院呼吸內科主任醫師丁禮仁說，吐口水也屬於飛沫傳播，但液滴更大。「亂吐口水、吐痰在呼吸道傳染疾病中都是很危險的，吐口水日常比較少見，但『別隨地吐痰、別對人咳嗽』是一句已經宣教了很多年的基本禮儀，疫情期間更是理應人人做到。」

丁主任說，就目前的的研究來看，關於新冠病毒在環境中的生存時間還沒有定論，其中一篇研究報告稱其可在30度以下環境中最長可生存5天。「還是那句提醒：不要去人員密集的地方，空氣不流通的場所也儘量少去。」

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