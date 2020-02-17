　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院感染被封鎖。（圖／翻攝　今日頭條）

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院感染被封鎖。（圖／翻攝 頭條醫師報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，大陸一直呼籲民眾不能隱瞞病情，廣州番禺一間醫院完全停擺。原因是又有患者隱匿病情，「撂倒」整間醫院，全院107人隔離外加封閉，抗疫門診被迫暫停，護士被感染。消息一出，大陸網友氣得痛罵，這個人抓去關都不夠。

廣州官方發佈最新消息，番禺一間醫院遭到關閉！根據《澎湃新聞》報導，罪魁禍首疑似一位來自湖北的脊柱老年病患，大約十多天前入住醫院，刻意隱瞞去過武漢，導致大面積出現密切接觸者。先感染一名護士，隨後護士又接觸其他的醫護人員和患者，這間醫院一次發現3例確診患者，並且有107名密切接觸者。

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院感染被封鎖。（圖／翻攝　今日頭條）

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院和20萬人社區感染封鎖。（圖／翻攝 頭條醫師報）

更倒楣的還有附近社區、大樓管委會差點背黑鍋。號稱「天下第一村」的祈福新村，位處被感染的醫院旁，常住人口有20多萬人，比一般大縣城人口數還多。過去幾天，這處社區已經連續5次，出現在廣州市衛健委通報的新冠肺炎確診名單上，全城最密集，確診患者就有9例之多。整個番禺區有21處預警，這裡占5處，接近1/4，該處社區的管委會臉都綠了。

結果證實，就是這名脊柱老年病患隱匿去過武漢，到處傳播病毒，還傳染給無辜的護士。因為醫院是人流高密集區，醫護人員出現傳染病例，就有機會通過醫院，蔓延到周邊居民群體之中。如果這名病患早點坦承接觸史，立刻送定點醫院治療，才能避免出現大面積的密切接觸者。

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院感染被封鎖。（圖／翻攝　今日頭條）

▲被隱匿病患感染的廣州祈福新村高樓密集，居住20多萬人，目前全封鎖。（圖／翻攝 今日頭條）

目前被感染的醫院全面停擺，進行徹底消毒，對與患者有過接觸的所有醫護、病人、清潔等人員全部嚴查，進行採樣和隔離。疫情防控門診被迫暫停，因為一個人，「撂倒」整間醫院和20萬多人的大社區。周邊的番禺社區居民想就診，必須去其他醫院，整個社區實行封閉管理，進入社區的外來人口100%嚴查，監測社區居民健康狀況，嚴格禁止集聚活動。

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部也發佈消息，針對確診、疑似感染患者、曾經進出疫情高發地區、已出現發熱等症狀的人員，如果刻意隱瞞進入公共場所，追究刑責到底。

ET快訊
戰火燒梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」　嗆：我牽線才有免費贊助
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「善意謊言」騙妻得病須隔離　「快遞溫暖」接送1000名金銀潭醫護人員

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

「善意謊言」騙妻得病須隔離　「快遞溫暖」接送1000名金銀潭醫護人員

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

機器人理財卡在「半自動化」　上路2年多資產規模只有7.1億

「善意謊言」騙妻得病須隔離　「快遞溫暖」接送1000名金銀潭醫護人員

韓媒：北韓1走私貿易碼頭管理員確診！　邊境新義州市傳封城

別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

觀光客少8成！大阪台男曝慘況「店員都站著發呆」　環球現照驚呆網友

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天髮夾彎　周春米質疑反應慢半拍

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

退休高官確診「嫌醫院破」死不隔離趴趴走

護理長無防護衣　跪地救肺炎昏倒翁

女醫向老公交代後事：我不行了　20天康復過程曝

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

新冠肺炎反曲點來了？雷神山院長說話　

她做防疫裝包緊緊 反被專家打臉

魔童轉世？未滿月雙胞胎問醫護媽去向

湖北單日新增新冠肺炎100死　確診突破7萬例

央視：第一例遺體解剖完，取得2具病理

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

揪住狡猾病毒真相！　死亡人數破千後..終於完成2例病理解剖

更多熱門

相關新聞

全國75折！ 廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

全國75折！ 廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

廣州恆大集團宣佈，自明（18日）起至2月底，全國在售樓盤住宅（含公寓及商業大樓），可享75折優惠。公開資訊顯示，除75折優惠外，還在首付及貸款等環節，給出不同程度的額外優惠。其中，單棟樓銷售率達90%以上，可再享額外94折優惠，至於三個月內付清全款，則可享93折優惠，總計最低折扣可達66折。

黃金獵犬慘被斷糧　鄰居曬衣桿照顧

黃金獵犬慘被斷糧　鄰居曬衣桿照顧

揪住狡猾病毒真相！　死亡人數破千後..終於完成2例病理解剖

揪住狡猾病毒真相！　死亡人數破千後..終於完成2例病理解剖

嚴防二次疫情傳播　杭州霸氣包「3百人復工專列」

嚴防二次疫情傳播　杭州霸氣包「3百人復工專列」

「病毒可透過眼結膜傳染」　陸醫生自爆病情「引發恐慌 」

「病毒可透過眼結膜傳染」　陸醫生自爆病情「引發恐慌 」

關鍵字：

新冠肺炎（COVID-19）隱匿 感染廣州

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面