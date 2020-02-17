隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院感染被封鎖。（圖／翻攝 頭條醫師報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，大陸一直呼籲民眾不能隱瞞病情，廣州番禺一間醫院完全停擺。原因是又有患者隱匿病情，「撂倒」整間醫院，全院107人隔離外加封閉，抗疫門診被迫暫停，護士被感染。消息一出，大陸網友氣得痛罵，這個人抓去關都不夠。

廣州官方發佈最新消息，番禺一間醫院遭到關閉！根據《澎湃新聞》報導，罪魁禍首疑似一位來自湖北的脊柱老年病患，大約十多天前入住醫院，刻意隱瞞去過武漢，導致大面積出現密切接觸者。先感染一名護士，隨後護士又接觸其他的醫護人員和患者，這間醫院一次發現3例確診患者，並且有107名密切接觸者。

▲廣州一名老人隱瞞去過武漢，導致整間醫院和20萬人社區感染封鎖。（圖／翻攝 頭條醫師報）

更倒楣的還有附近社區、大樓管委會差點背黑鍋。號稱「天下第一村」的祈福新村，位處被感染的醫院旁，常住人口有20多萬人，比一般大縣城人口數還多。過去幾天，這處社區已經連續5次，出現在廣州市衛健委通報的新冠肺炎確診名單上，全城最密集，確診患者就有9例之多。整個番禺區有21處預警，這裡占5處，接近1/4，該處社區的管委會臉都綠了。

結果證實，就是這名脊柱老年病患隱匿去過武漢，到處傳播病毒，還傳染給無辜的護士。因為醫院是人流高密集區，醫護人員出現傳染病例，就有機會通過醫院，蔓延到周邊居民群體之中。如果這名病患早點坦承接觸史，立刻送定點醫院治療，才能避免出現大面積的密切接觸者。

▲被隱匿病患感染的廣州祈福新村高樓密集，居住20多萬人，目前全封鎖。（圖／翻攝 今日頭條）

目前被感染的醫院全面停擺，進行徹底消毒，對與患者有過接觸的所有醫護、病人、清潔等人員全部嚴查，進行採樣和隔離。疫情防控門診被迫暫停，因為一個人，「撂倒」整間醫院和20萬多人的大社區。周邊的番禺社區居民想就診，必須去其他醫院，整個社區實行封閉管理，進入社區的外來人口100%嚴查，監測社區居民健康狀況，嚴格禁止集聚活動。

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部也發佈消息，針對確診、疑似感染患者、曾經進出疫情高發地區、已出現發熱等症狀的人員，如果刻意隱瞞進入公共場所，追究刑責到底。