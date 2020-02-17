日本最後撤僑包機返國！65人全員送檢「含29名中國人」　2人已送醫

▲ 日本前後派出5架撤僑包機赴武漢。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情最早自中國爆發，各國紛紛派出包機撤離滯留武漢的僑民及家屬。日本第5架撤僑班機16日啟程前往武漢，17日凌晨載著希望回國的日本僑民及其中國籍家屬共65人，於今早7時（台灣時間6時）左右降落羽田機場，日本的包機撤僑工作也告一段落。

眼看武漢新冠肺炎日益嚴重，日本政府為協助滯留湖北省的日本人回國，此前已經派遣4架包機，共載回763人。第5架包機16日晚間自日本羽田機場起飛，日本時間17日凌晨近1時抵達武漢的機場，接著於凌晨4時左右自武漢啟程，近上午7時回到羽田機場。

NHK報導，包機上共有65人，包括希望回國的36名日本人及其家屬等29名中國公民。根據外務省，65人中有35名男性及30名女性；12歲以下兒童有13人，60歲以上有6人；住在武漢市內的有28人，居住武漢以外的湖北省城市者則有37人。

厚生勞動省說明，隨機前往的醫療人員已經在機上逐一確認每人是否有發燒或咳嗽等症狀；即使並無症狀，下機後仍需接受病毒篩檢。最新消息指出，目前65人中已有2人因身體不適自機場送醫。

另一方面，日本稍早新增一起確診病例，為神奈川縣相模原市一家醫院職員，此前曾照顧13日病逝的80多歲確診女性。截至台灣時間10時30分為止，日本境內新冠肺炎確診個案達60人，加上橫濱港鑽石公主號上的355例，累計達415例。

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