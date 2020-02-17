輕症、無症狀患者多！新冠病毒難防　黃立民：台灣處社區感染最外圍

▲新冠病毒日趨嚴重，台北市民多戴上口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎病例持續增加，台灣16日出現首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的死亡個案，引發恐慌。台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，昨天的例子已經算是在社區感染的最外圍，但國內會有社區感染不讓人意外，因為這病毒非常難防，尤其是輕症跟無症狀患者不少，要完全把這些漏網之魚抓到，以目前醫療科技來講非常困難。

黃立民表示，雖然現在可能懷疑，他開車時候有碰到一些中港澳客人，但其實還沒被證實。到底誰感染他的？感染他的人到底走了哪些地方？現在還不清楚，因此應該算是有社區感染，但還在社區感染的最外圍，也就是還沒打破我們的保護網。

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▲黃立民說，首例死亡個案已經算是社區感染，但國內有社區感染不讓人意外，因為這病毒非常難防，尤其是輕症跟無症狀患者不少。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

黃立民說，這起病例說不定是很小的偶發事件，可能1、2人被感染，但也不能排除疫調之後發現別的地方陸陸續續也有人被感染，目前都還言之過早。

至於能否透過將檢疫範圍擴大「把網變小」，黃立民說，在這事情發生前就已經擴大，所以才把這個人抓出來，目前台灣邊境做的還不錯，可是從日本經驗可以知道，有些時候社區感染不會是原本預想的那樣子。他也坦言，國內有社區感染其實不讓人意外，因為這病毒真的非常難防，這個病毒的輕症跟無症狀患者真的不少，要完全把這些漏網之魚抓到，以目前醫療科技來講是非常困難。

▲由於新冠病毒有許多無症狀確診的病人，黃立民認為，必須要佈很多道防線，不能把寶都壓在邊境管制。（示意圖／記者林敬旻攝）

對於身處第一線的醫護人員來說，面對這樣的風險應該有做什麼準備，黃立民表示，醫護本來就是以高標準在準備，看病的時候都是假設每個人有傳染性，而且病有很多種，有新冠病毒，也有流感、麻疹，面對病人的時候就是要防範所有可能性。他強調，醫護務必要落實目前感染管制措施，且問診的時候一定要把旅遊史、接觸史問清楚，才能最大程度保護醫院這個環境是乾淨的。

另外，由於新冠病毒有許多無症狀確診的病人，黃立民認為，必須要佈很多道防線，不能把寶都壓在邊境管制，社區也必須要有很強防護網，且醫院更要有第三層防護網，防止產生院內感染，也絕對不能讓醫護人員被感染到，一旦發生這種事，會對整個體系造成很大的信心打擊。

▲黃立民認為，不能把寶都壓在邊境管制，社區也必須要有很強防護網。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

「不過這場仗是滿長久的，時時都要提高警覺，這是一件很困難的事」，黃立民說，短期內大家警覺性都很高的時候，問題不大，但要讓一個人高規格的連續警覺三個月，相當困難，因此必須要有適當的輪替制度、備援人力。

針對新冠病毒是否對於有慢性病的患者死亡率比較高？黃立民說，慢性病的人抵抗力不好，造成病毒容易繁殖比較旺盛，且對肺部傷害也比較大，因此年紀大、有慢性病、抽菸及免疫力差的人都是高危險群。