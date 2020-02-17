沈富雄分析陸台日星4種防疫：日本「六神無主的非模式」…台灣另有隱憂！

▲針對防疫，沈富雄表示，台灣的表現令人刮目相看。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，以驚人的速度迅速擴散至世界各地。前立委沈富雄17日在臉書上分享，中國大陸、台灣、新加坡，以及日本處理新冠肺炎的不同方式，其中提及日本猶豫不決、六神無主，而台灣的表現令人刮目相看，但付出的社會及經濟成本似乎不成比例。

沈富雄17日在臉書上提及中、台、星、日處理新冠肺炎的不同模式，「這個前所未見的大規模瘟疫，由於病毒習性未明、疫情樣貌不清、權威定論尚未出爐，各主要國家的應戰方式亦有不同」。

▲新冠肺炎疫情蔓延，陸方呼籲民眾戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

沈富雄認為，中國大陸是「淮海大會戰模式」，湖北一地，尤其是武漢已經全面淪陷，過去六週的統計數字完全不可信，檢測試劑盒不夠用，醫療設備不足以照護重症病人，情況之糟猶如當年國軍的徐蚌會戰（共軍稱為淮海大會戰），不同的是，國軍從此一敗塗地，疫症則有自然生命期，中國仍將站起，但元氣頗傷，政府信用重挫。

沈富雄說，台灣是「保衛大台灣模式」，依當年抗煞模式，堅壁清野，阻毒於境外，擒毒於國境，草木皆兵寧枉勿縱，全民口罩，好像匪諜就在你的身邊，迄今數字亮麗，無懈可擊，但是所付出的社會及經濟成本似乎不成比例。

▲新加坡防疫。（圖／路透）

沈富雄表示，新加坡是「防痲疹肺炎模式」，基於兩種考量，第一是「不能封島、鎖國」，第二是「病毒傳佈雖快，但病情不重，死亡率尤低」。因此採取「輕症任其自癒，不嚴篩」、「重症由國家及其醫療體系全扛」。採此模式的國家必須具備兩條件，分別為：重症數／全人口數低，以及重症數／醫療負荷能力低。

至於日本，沈富雄提到，是「六神無主的非模式」，這個國家最猶豫不決，一開始因貪圖大陸客的觀光利益而顯得漫不經心，繼而發生和歌山等地的院內感染，再加上鑽石公主號的束手無策，丟盡大國風範。因為幅員遼闊，如今最好的辦法，恐怕是切割出疫區，施行台灣模式，其餘聽天由命。

最後，沈富雄說，台灣的表現令人刮目相看，數年後如全球三分之一至三分之二人口都曾經被感染而帶抗體，那又是另一回事。目前最值得關注的是，新加坡是否比台灣聰明？還是自以為是，到頭來後悔莫及。

▼鑽石公主號。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！