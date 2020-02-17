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中部白牌司機首例死亡　彰化小黃司機生意掉5成！勤消毒群組相互打氣

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記者唐詠絮／彰化報導

中部首起因新冠狀肺炎死亡案例，搞得人心惶惶，就連菜市場買個菜婆媽族紛紛戴起口罩自保，而彰化計程車業者也感慨，「我也會怕阿」，為了要賺錢餬口，原本想今年春節可以多攢點錢，沒想到因為肺炎疫情，不僅生意掉5成，每天還必須做到全面消毒，開窗，還不忘提醒客人上車也要噴酒精、戴上口罩。

▲彰化小黃司機因新冠肺炎載客率慘跌，如今再因白牌司機確診，繃緊神經消毒防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化小黃司機因新冠肺炎載客率慘跌，如今再因白牌司機確診死亡繃緊神經。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化小黃司機因新冠肺炎載客率慘跌，如今再因白牌司機確診，繃緊神經消毒防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化計程車司機認真消毒防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

中央流行疫情指揮中心16日公布最新疫情，新增2例確診，除出現第1例國內死亡案例，其弟弟也被確診；這名61歲白牌車司機曾載運中港澳旅客，無出國旅遊史卻染病併發敗血症過世，成為中部首例，記者實地到彰化地區的計程車行，張姓司機坦言，家裡還有老父及小孩需要照顧，真的需要他賺錢，最近1個月以來除了載熟客以外，不載醫院患者，也不到車站人多的地方排班，幾乎呈現半退休狀態，一天載客率不到5成。

▲彰化小黃司機因新冠肺炎載客率慘跌，如今再因白牌司機確診，繃緊神經消毒防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化計程車司機將消毒防疫做到徹底。（圖／記者唐詠絮攝）

張姓司機同時示範計程車每天消毒的過程，必備75度酒精及噴霧消毒液2種，從後座的手把開始，包括椅座背靠，防疫保護自己跟乘客，每個環節都不能大意。

▲彰化小黃司機因新冠肺炎載客率慘跌，如今再因白牌司機確診，繃緊神經消毒防疫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化計程車司機消毒防疫每個死角都不放過。（圖／記者唐詠絮攝）

而另一名司機則說，他經歷過SARS風暴，當年開計程車載客人都不曾戴口罩，這一次新冠狀肺炎疫情真的有感受到壓力，如今爆發白牌司機過世，同業在群組間互相傳訊息加油打氣，除了載客要開窗外，也不忘提醒客人要戴上口罩，對自己好也希望每一趟過程都能平安順遂。

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