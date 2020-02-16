帥氣背影不再…他「超愛扶」秒噴裝！急call out求後援　網笑爆：滿地找牙

▲網友在爆怨公社中分享老公日前發生的糗事。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者戴若涵／綜合報導

這情況真的是「滿地找牙」！一名網友15日深夜在臉書社團發文，表示老公幾杯高粱下肚之後，說要去散步解酒，沒想到卻因為眼花花慘摔，假牙當場噴飛，只好打電話回家出動全家帶手電筒找假牙，讓老婆當場笑到每叮每當！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」中PO出一張老公右手插腰，左手撐在樹幹上的照片，揶揄「這位先生，你以為你的背影一直可以那麼帥嗎？」她透露，老公幾杯高梁下肚後，說要去散步解酒，結果竟將對面電線桿看成是在自己面前，順手將手扶了上去，當場「跌個狗吃屎」。

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她表示，老公打電話回來說跌倒沒受傷，但是假牙不知道飛到哪裡去，於是全家出動帶手電筒跟頭燈去幫老公找假牙，「我真的笑到不行了」！

PO文曝光後，讓不少網友全笑噴，紛紛留言「歹勢~我笑到肚子痛」、「假牙的離開，是跌倒的追求，還是雙頰的不挽留」、「只好去南部弄假牙了」、「滿地找牙」、「你老公噴裝了」。原PO也在貼文PO出的數小時後回應了，「假牙有找到了喔~我看完留言我也是笑歪了，謝謝大家各位對假牙的關心」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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