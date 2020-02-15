腦公情人節「捧一束熊」回家...秒戀愛！一句「超歪備註」她眼神死　網讚高手

▲ 情人節老公捧一束小熊花束回家 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

對於許多生活平淡的老夫老妻來說，情人節一點點小心意都能成為大驚喜。一名辣媽昨（14日）就分享老公帶了一束小熊花束回家，讓她又有墜入愛河的感動，怎料對方隨後吐出7字讓她秒心死，大嘆「到底誰才是他的情人？」

一名人妻在臉書「爆怨公社」中發文，她表示先生在14日情人節捧了一束花回家，裡頭還有3隻小熊玩偶裝飾，且對方一開口就嘴甜祝她「情人節快樂」，浪漫舉動讓她秒萌生重新戀愛的感覺。

請繼續往下閱讀...

沒想到，老公下秒卻拋出一句備註「那個熊給女兒喔！」讓原PO瞬間眼神死，好心情立刻盪到谷底，「到底誰才是他的情人！」她無奈補充，其實他們育有3位女兒，剛好一人分配一隻熊，自己則是只能吃上面的金莎巧克力。

▲女兒真的是地表最強小三啊！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

爆笑貼文一出，眾人紛紛表示「妳怎麼會有是妳的錯覺」、「有沒有看到女兒得意的臉」、「沒事的，一堆人什麼都沒有」、「看到熊要給女兒才順便買的啦」、「女兒出世那一刻，你就是小三」、「我會直接砸到他臉上」。

還有人大讚原PO先生很聰明，一束花就滿足前世今生的4個情人，既不偏心又很划算。還有人建議原PO老公在原話「那個熊給女兒喔」後多加一句「妳有我就夠了」，保證分數馬上暴衝一波。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

