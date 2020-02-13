收到發票中獎單…「收據不見」領不到200！她困擾：為難老人家　網超有感

▲現在店家幾乎都是用電子發票。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「實在很ㄚ雜，電子發票中獎，收據又不見。」一名女網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，表示她收到天然瓦斯的電子發票中獎通知單，但因為收據不見了，到超商問店員，對方又說沒有收據流水編號不能領獎，讓她直呼「這樣分明在為難老人家。」貼文引起許多網友的共鳴「真的很複雜。」

這位女網友在文中貼出中獎通知單，文中表示很「ㄚ雜」的心情，「電子發票中獎，收據又不見，已經第2次了，又不知道怎麼領」，而且超商店員說沒收據流水編號沒辦法領。

請繼續往下閱讀...

她忍不住抱怨，「到底可不可以簡單一點啊！天然瓦斯中獎單，這樣分明在為難老人家」，也用hashtag直呼，「#政府要落實電子發票也要考慮一下老人會不會使用」、「#為了200摳還要跑一趟瓦斯公司」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO家人天然瓦斯中獎，但不知道該怎麼領獎。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，不少人都有同感，「剛剛我媽也拿了一張中華電信的給我……我弄了半天，還是搞不懂到底要怎麼領」、「我也有過、然後收據都不見了……我也不知道怎領」、「認同～這次的500塊也是飛了」、「現在要兌獎真的不簡單，第一次就是要打電話去問」、「會用3C的當然很方便這不用多說。對老一輩的老人，身邊又沒有年輕的親人，就真的是一種糟蹋。」

至於到底應該要怎麼領呢？也有網友好心教學，「當期繳費單上面有流水編號，如果單據不見了，要去瓦斯公司，帶身份證登記房子名字的人去補單，才能去超商領」、「直接拿這張到該公司去，他們公司會幫你用，就可以去超商領了！我之前線上繳水費也有中，我是這樣處理的」、「要找到之前的帳單才能領……我之前也找無敵久，不然就要跑中華電信一趟重新申請。」

不過如果每次中獎都要這樣做，其實相當麻煩，就有人表示可以下載「統一發票兌獎」的APP，並申請匯到戶頭，這樣之後就可以直接匯到帳戶。或者到財政部電子發票整合服務平台，「申請雲端發票，把所有電話費、水費、瓦斯費等等都設定歸戶，領獎日第一天就會匯進帳戶了。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！