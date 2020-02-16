連中2張發票！她一看秒揪心「媽媽好想你」　萬人淚：報恩的孩子，會再回來

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親去年11月底歷經失去骨肉的痛，懷胎21週的寶貝就這樣夭折了，看著一張張超音波照，以及紙張上的小腳印，都讓她心痛不已，時隔2個半月，兩張中獎發票讓她再度揪心，但不少人也鼻酸安慰道，這是孩子的貼心。

「孩子，媽媽好想你！」這名母親去年11月29日，在這迎接新生兒的一天，卻同時收到孩子的死亡證明，她不禁哽咽，「努力24小時，將孩子生下來了，他卻只在世上短短的5分鐘。護理師讓我多抱他3個小時，剛剛帶走交付禮儀公司，我忍不住大哭了。」

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當時，雖然沒能拿到寶寶手冊，但暖心的護理師特地用紙，幫忙留下寶寶的小腳印和小手印，而這一幕瞬間牽動她的淚腺，「只想起baby最後一刻，想用力吸著最後那一口氣。」

▲當初護理師有特地留下寶寶的小腳印！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

今凌晨母親在「爆怨公社」再次發文，提到前天對了上次開獎的發票，當發票都快對完時，發票App終於叮咚的連續對上兩張，「中了兩張！看了一下日期，都是11月29日的發票，心揪了一下，那是我心很痛的日子。再看發票的明細，正如我所想的，那都是為那天出生不到5分鐘就過世的孩子，買的奶嘴、衣服、小玩具，讓他帶回天堂的東西！」

文章po出後，惹淚上萬人，網友們紛紛留言回應，「媽媽加油！祂一定會再回到妳的身邊」、「寶寶用這方式感謝妳」、「報恩的孩子，他會再來」、「很貼心的小孩」、「養好身體，再把孩子生回來，所以妳要吃好穿好睡飽，把自己調養到最佳狀態」、「也許是孩子給妳留下的禮物」。

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