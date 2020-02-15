老婆封小王：唯一愛過的男人…曝私密印記！他爽喊「有腰力就好」人夫綠到出汁

▲他與人妻大搞車震，綠帽夫怒告，判決出爐。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／新竹報導

一名李姓人妻與高姓男子發生婚外情，2人姦情被丈夫發現後，高男抵死不認，但李女當庭指認，表示高男左大腿鼠蹊部有約2公分的灼傷。法院因此認定2人關係親密，侵害到人夫的配偶權，判高男應賠償人夫40萬元，日前高院判高男應再給付人夫10萬元，全案確定。

擔任一間營造公司負責人的林姓人夫主張，自己與妻子1997年結婚，並育有3名子女。沒想到高男明知道妻子是有夫之婦，竟仍於2014年底至2017年初間，與妻子發生婚外情，LINE中還留有不少妻子的裸照，更多次邀約妻子從宜蘭到他新竹住家見面，2人除了大玩車震，還共赴摩鐵激戰。

人夫表示，整起事件會曝光原因是，高男不甘與妻子分手，竟將激情鐵證傳到他的臉書帳戶，至於妻子則是能夠清楚指認高男左大腿靠近生殖器官的位置，有大約2公分的灼傷，讓他身心俱疲，高男又死不認帳，毫無悔意，他決定提告求償75萬元。

對此，高男則辯稱，與李姓人妻僅是一般朋友關係，並非男女朋友交往。但新竹地方法院勘驗2人對話內容卻發現，高男曾傳訊給人妻，「我就是感受到妳的愛才撐下去的」、「只要我還有呼吸我就會一直愛著你」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」；人妻則傳，「超級無敵霹靂愛你」、「你是我唯一愛過的男人」等語，以及裸照給高男。

刑事部分因證據不足，無法成立相姦罪，法官判高男無罪確定；民事部分，新竹地方法院認定2人關係匪淺，明顯侵害人夫的配偶權，判高男應賠償人夫40萬元，但高男不服判決結果決定上訴，高等法院日前判高男應再給付林姓人夫10萬元，全案定讞。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

對老婆起疑心…屏東男抄木棍「活活打死她」！打電話給親哥：送一副棺材到我家



自稱「人渣敗類」！雲林男恐嚇前女友：黃泉孤獨我想找人陪…簡訊驚曝背後原因



控老婆「壘球場、馬路上」嘿嘿小王8次！人夫拿切結書怒告…無罪關鍵曝光