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影／小偷牽走童車！監視器曝「上路試乘」7秒片段　駝背猛踩扭啊扭…路人看呆

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網搜小組／鄺郁庭報導

「朋友的表哥腳踏車店遭竊！」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出監視器畫面，說有位目測年齡約40歲的男子說要買車，卻趁老闆不注意時騎走一台腳踏車。結果一看到畫面，網友忍不住笑噴，因為偷走的竟然是「兒童車」，小偷還一屁股坐上去騎，滑稽畫面讓原PO也直呼「你好歹用牽走，用騎的能看嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小偷直接騎走兒童腳踏車。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

原PO在文中轉述朋友表哥的話，「有誰認識或看過這位男子？年約40歲，他來我車店說要買車，趁我不注意時，偷騎走一台兒童車」、「我已經報案，並索取報案三聯單。」貼文中則附上1張照片和一小段監視器畫面，只見小偷坐上小小的兒童車，明明長手長腳的，整個人卻要縮在一起，動作看起來超滑稽。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大人騎著小朋友的腳踏車，畫面看起來相當滑稽。（圖／翻攝自爆怨公社）

再看看影片，只見監視器拍著一條橫的馬路，畫面一開始什麼都沒有，下一秒主角就出現在螢幕左方，小偷騎著童車一路往前，雖然整個人蜷在一起，但流暢的動作，彷彿自己就是5歲小朋友。至於為何貼文是PO在《爆怨公社》，原PO就直呼要抱怨，「你好歹用牽走，用騎的能看嗎？」

貼文吸引1.8萬多人按讚，不少網友想起經典驚悚片《奪魂鋸》裡的面具殺人魔，「下次就會起來說：i want to play a game」、「會不會是要跟你玩個遊戲」、「Play蝦咪Game」、「演奪魂鋸？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友聯想到《奪魂鋸》，忍不住笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他人則紛紛笑噴，「還以為來到爆笑公社」、「這個我完全沒辦法幫你憤怒，實在太好笑了」、「為什麼我沒辦法以偷竊的心態去看待這件案件呢哈哈哈哈」、「搞不好只是想試車（捂笑）」、「要牽也牽大台一點，你馬卡正經欸」、「等等，你是不是以抱怨的名義發爆笑。」

根據《HI宜蘭》報導，宜蘭分局警方12日就接到民眾報案，說是停在店家前的兒童腳踏車被偷走，員警調閱監視器並追查，已經掌握竊嫌身分，也起獲贓物還給被害人，將依竊盜罪嫌函送宜蘭地方檢察署偵辦。

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