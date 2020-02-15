搭訕甜美大一妹！181cm男硬來下場曝…辯護人：他以為「女生嘴上不要身體想要」

▲高雄男路上見一名甜美大一妹起邪念，竟搭訕對方後硬來，下場曝光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿鴻（化名）見到剛失戀走在路上的女大生小欣（化名），上前搭訕後竟起邪念將對方帶往摩鐵性侵得逞，事後小欣崩潰逃出摩鐵，並在友人的建議下報警處理。一審時阿鴻的辯護律師稱，阿鴻是有「女生嘴上說不要，但身體仍想要」的錯誤觀念，不是故意犯案，但仍遭判刑3年4月，案經上訴，日前高雄高分院判決出爐。

判決指出，阿鴻2017年4月11日晚間9、10時左右，在高雄市區見到獨自行走的小欣，主動上前搭訕，小欣因剛與男友分手，身心狀態不佳，便與阿鴻展開對話，2人一同前往麥當勞喝飲料。小欣回憶事發經過透露，當時阿鴻說要送她回學校，孰料，對方竟進入公廁「要我幫他」，遭拒後還強行進入女廁意圖不軌，她只好稱，「不要現在、不要在這邊」只求能夠脫逃。

2人步岀公廁後，晚間10時40分左右，阿鴻以要喝水休息的理由，將小欣帶往摩鐵，一進房間就脫光衣服洗澡，並邀約小欣一起洗澡，年僅19歲的小欣飽受驚嚇，一時不知該如何是好，不料，不久後便遭狼爪襲擊，性侵得逞。事後她倉皇逃出摩鐵，並在友人的建議下報警處理。

阿鴻辯稱，外貌甜美的小欣是在半推半就的情況下跟他發生性行為，「她沒有完全拒絕，也沒有完全接受，我是在不了解小欣不想跟我性交的時候做的，沒有使用強制或暴力手段」強調2人是合意性交；辯護人則稱，阿鴻未曾接受性平教育，欠缺性別意識，而有「女性嘴上說不要，但身體仍想要」的錯誤觀念，不是故意性侵小欣。

▲阿鴻將小欣帶進摩鐵性侵，事後辯護人更稱他有錯誤觀念，以為女生嘴上喊不要，身體仍想要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但高雄地方法院勘驗各項事證後，不採信阿鴻方的說詞，認為阿鴻與小欣本來就不認識，毫無任何感情或信任基礎，更不是性交易關係，怎麼可能會有扭捏作態、欲拒還迎的道理，說「不要」當然就是拒絕的意思，且小欣肢體也抗拒不願意配合。

另外，法官指出，年僅19歲的小欣是大一新生，身高150公分、體重43公斤，而阿鴻則是26歲成年男性，身高181公分、體重66公斤，又曾經參加大學系籃，畢業後仍有在技擊館打籃球，相較之下，小欣是年少單純、身材嬌小的女性，阿鴻身材高壯又有運動能力，具有體型、社會經驗的懸殊優勢，足以讓小欣相信他要送她回學校。

最後高雄地院依強制性交罪判阿鴻有期徒刑3年4月，阿鴻不服判決結果決定上訴，但高雄高分院審理後，認為一審判決並無不妥，將上訴駁回。全案仍可上訴。

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