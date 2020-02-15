對老婆起疑心…屏東男抄木棍「活活打死她」！打電話給親哥：送一副棺材到我家

▲屏東男懷疑妻子帶男人回家，竟在爭執後持木棍打死妻，下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名郭姓男子因懷疑妻子帶男人回家，雙方發生爭執，孰料，郭男一怒之下竟隨手抄起木棍痛毆妻子，當場將妻子活活打死，事後他更冷靜撥打電話要人「送一副棺材」到住處，相關人員到場察覺情況不對勁，趕緊報警處理，整起事件才因此曝光。法院審理後，依傷害致死罪判郭男有期徒刑10年，可上訴。

判決指出，郭男2019年6月12日上午8時許，因懷疑潘姓妻子曾帶男人回家，在客廳內與妻子發生爭執，他一時氣憤竟拿起一旁的實心木棍朝妻子頭部、肩膀、胸部、背部、四肢等處一陣狂毆，導致妻子受有肌肉內出血、肌肉纖維明顯壓傷斷裂崩解等傷上，最後因心肌纖維斷裂死亡。

郭男見狀打電話給胞兄，要經營葬儀社的外甥送一副棺材到他的住處。郭男外甥接獲消息後，通知妻子前去郭男住處查看，到場後驚見郭妻躺在沙發上死亡嚇傻，趕緊報警處理。

屏東地方法院勘驗各項事證後，審酌2人平時沒有劇烈衝突，此案應是偶發事件，再看郭妻身上的傷勢，並非集中於要害，認為郭男並非故意殺人，且郭男坦承犯行，表示犯後「每天都感到很後悔」，最後依傷害致死罪判他有期徒刑10年，全案仍可上訴。

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