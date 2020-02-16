馬英九批：「沒選台灣自己承擔」言論是歧視　與聯合國主張不同！





▲馬英九。（圖／記者孫于珊攝，下同）

記者袁茵／台北報導

針對陸配子女來台受限議題，衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前一句「沒選台灣國籍，那現在就必須自己承擔」言論，引發網友熱議。馬英九前總統辦公室16日批評，防疫也不能忽略對人權普世價值的重視，該言論是《聯合國兒童權利公約》所要排除的歧視。

馬前總統辦公室指出，依照現行《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，兩岸其實不存在國籍問題，而是以台灣地區人民與大陸地區人民的戶籍作為區分。基於就學、醫療、經濟等各種不同原因的考量，有些兩岸婚生子女在出生後就入籍台灣；也有些父母讓子女暫時保留大陸地區人民的身分，未立即申請台灣戶籍；還有些人則是已經選擇入籍台灣，只是目前處於「長期居留」期間，沒有辦法馬上拿到中華民國的身分證。

馬辦表示，無論是哪一種情況，都存在一個共通的事實，那就是他們都是台灣人的親骨肉，但目前政府卻只以「有沒有身分證」，來作為他們能不能來台與父母團聚的依據，這樣合理嗎？

馬辦指出，《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。「沒有選擇台灣，就要自己承擔」，這種以身分決定待遇的論調，正是上述公約所要排除的歧視。

針對行政院長蘇貞昌批評馬英九「不要說風涼話」，馬辦必須嚴肅正告蘇貞昌，兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。我國已經在2014年把1990年《聯合國兒權利公約》國內法化，制定公布了《兒童權利公約施行法》，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律。蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。

▲馬英九呼籲讓陸配子女回家。（圖／翻攝馬英九臉書）

對於總統蔡英文說，馬英九既然做過總統，應該知道疫情掌控最優先。馬辦強調，馬英九當然知道疫情掌控是最優先，一向支持政府全力防疫，但這與重視人道與人權，並不衝突。何況蔡總統不是說過，在公職人員的日常生活中，「人權，都會是基本，而且優先的價值」。

馬辦指出，《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《身心障礙者權利公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、及《兒童權利公約》，這五項聯合國的人權公約在台灣都已經國內法化，這是政府對國民及國際社會人權價值的莊嚴承諾，必須要依循相關規範。馬辦認為，台灣既然選擇認同《兒童權利公約》，認同這項普世價值，就應該在人權與人道方面承擔起應有的責任。

馬辦表示，蔡英文是現任總統，肩上責任無比重大，防疫要優先，人權也不可落後，期許蔡英文能以總統的高度超越民粹，帶領人民邁向更高標準的台灣價值。

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