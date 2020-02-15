居家檢疫搭高鐵回家引恐慌　陳時中：你讓他沒有路走，在外面時間更長

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中赴桃機視察。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日傍晚帶領支援人力來到桃園機場慰問值勤工作人員。居家檢疫民眾「入境到返家」這段路是否可搭大眾運輸工具引發熱議，陳時中受訪強調，這些對立、害怕其實沒有必要，這些人並非確認感染，而是為了國人整體安全才架起這條防疫線，讓他們沒有路回家，反而在外面時間更長，希望大家互相幫忙、體諒。

自中國大陸發生新冠肺炎疫情以來，入境民眾皆會配合領取居家檢疫通知書進行相關防治措施，各機場港埠防疫航警人員日以繼夜投入檢疫工作，陳時中15日傍晚來到桃園第一航廈慰問現場執勤的工作人員。

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昨（14）日發生有一名陸配自松山機場入境，在機場檢疫確定沒有發燒，判定僅需居家檢疫，隨後搭乘高鐵返家卻被高雄市衛生局人員關切，並指稱她身為居家檢疫對象違規搭乘大眾運輸工具。

指揮中心應變官莊人祥15日回應，禁止搭乘大眾運輸工具主要是針對居家檢疫對象返抵家門，也就是開始居家檢疫的期間；至於從機場入境返家過程，雖然建議盡量避免搭乘大眾運輸，但如果返家路途遙遠，無親友接送或其他替代交通工具者，可全程佩戴口罩搭乘儘速返家；至於該案例情形會再進一步了解跟地方政府做討論。

然而不少民眾、甚至大眾運輸業者、司機為此感到不安，陳時中接受訪問時則重申，這樣對立、害怕其實沒有必要。這些人並不是已經確定有病，且是為了整體國人安全才架起這一條防疫線（居家檢疫），讓他們在這段期間盡量減少接觸機會，這需要大家一起合作。

「你讓他沒有路走，就更麻煩，在外面時間更長。」陳時中說，我們都是人，疾病都可能找上我們，也會需要幫忙，大家互相體諒，讓防疫才有可能做得好。

▲陳時中指揮官領35位志工支援機場檢疫，並感謝檢疫人員嚴守邊境為國人防疫安全把關。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中在機場檢疫櫃臺一路受到歡迎，有人高喊「部長不要太累」、「部長我愛你」，陳時中也送上雞精、人蔘等禮物給一線人員補充體力，並帶領部立醫院及護理志工35位前往支援，紓緩第一線檢疫人員負擔。

陳時中表示，檢疫措施是防杜病原自疫區境外移入相當重要的關鍵，為了提升檢疫作業效能，昨日指揮中心已公布新開發之「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，希望各位入境旅客主動配合填寫相關資料及相關防治措施，與政府一同對抗疫情，確保自身及身邊親友的健康。