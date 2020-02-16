詹惟中算陳時中官運　測字洩天機！宅神一聽「表示疫情會…」全場安靜

▲詹惟中算陳時中官運，宅神一聽「表示疫情會…」。（圖／翻攝YouTube／國民大會）



記者許力方／綜合報導

衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前因武漢撤回專機確診1病例沮喪落淚，真情流露、親上火線率領團隊防疫，大獲好評，命理老師詹惟中在14日的節目上洩漏天機，當場測字測出「先」，搭配姓名學，他認為，陳時中任勞任怨、勇於付出，明年牛年官運會更好，一旁「宅神」朱學恒一聽馬上驚問「表示疫情會…？」

詹惟中14日擔任《國民大會》節目來賓，主持人陳鳳馨問到有關陳時中的官運，是否決定疫情走向？他解析，看面相、生辰八字是比較偏頗的想法，依據姓名學來看，「時」帶日、土，「中」也是土，在鼠年中「鼠見光、水土剋」，陳時中任勞任怨、勇於付出，但自己的健康也要小心謹慎。

▲陳時中在會中沮喪落淚。（圖／記者林敬旻攝）



詹惟中說，陳時中的付出大家都肯定，是救疫英雄，防疫有功，是否能官運亨通成為最強部長？他也當場測字洩漏天機，由主持人隨機抽中報紙上第六行、第八個字，「先」。

「很微妙…」詹惟中說，「先」這個字代表他的官運，先上半部有一個「牛」，與豬、老鼠是三會，代表左右逢源、人脈好，他的努力備受肯定，繼續打拼會給他拍拍手，會信服他，其次下半部帶著兩撇，意味著他工作量會越來越大，但老鼠要小不要大，功成名就之後要低調、顧好身體。

依據姓名學和測字結果，詹惟中說，陳時中真正升官或備受肯定應該是年底或牛年會更好，今年的付出會被肯定，繼續再接再厲會更好。主持人追問，明年會更好代表官運亨通？他則回應，先看疫情處理好，後續點到為止、按部就班。

朱學恒在旁聽了立刻後出驚訝表情說道：「明年如果會更好，表示疫情會…？」下一秒全場笑出聲，朱趕緊說「我沒有說」。詹惟中也笑回，疫情早晚會過，過程中陳時中的投入備受肯定，且將功勞歸功大家，態度謙虛，後續官運也會受肯定。