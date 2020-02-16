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相信真愛也買養老險！兩性作家分享「感情變數」：唯一不變就是變

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲兩性作家分享，婚姻從來都不是一勞永逸的事情，世界上唯一不變的，就是變化本身。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／李愛玲

摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放

公司的辦公室主任是位待我極好的老大哥，我初入公司時就是他的下屬，多年來感情親厚。回總公司培訓，見面聊起家常。他說年前患了結石，半夜突發疼痛，滿地打滾，在只有老婆陪在身邊共度難關的時刻，真切感受到，結髮夫妻才最值得依靠。

請繼續往下閱讀...

他語重心長地對我說：「對你家小劉好一點，你以後，全指望人家照顧呢。」我一副傲嬌臉。他念我，「別不服，你還不到年紀，等五十歲之後，你就知道了。」我跟旁邊的女同事調侃，「就算現在對他好，將來也未必就伺候我們啊！」女人們相視一笑，點頭如搗蒜。

我明白，老大哥想告誡我：少來夫妻老來伴。如同身邊無數尋常夫婦，年輕時吵鬧半生，離婚常掛嘴邊；五十知天命，收起了氣盛與不甘，關切對方的健康，照料彼此的病痛，相扶相攜走向人生終點。

身為女人，我為婚姻付出如此之多，當然也希望能夠如他們一般，執手相伴，行至老年，得至善終。但同時，我也會在能力範圍內，給自己多買幾份重大傷病和養老保險。這其中的真相是：感情是種變量。

曾在都市情感劇中看過一個情節：劇中的女人在婚前，要求先生去公證處做一份永不變心的承諾。劇外的女人看得齊齊咋舌，這種承諾，別說公證處，老天爺也給你保不了。

作家木心的詩裡說：從前慢，一生只夠愛一個人。有人神回覆：但能娶很多妾。

其實我真心覺得，感情的變數，自古至今，始終不曾減少過。無論車馬慢的從前，還是速食愛的現在。

人傳歡負情，我自未嘗見。三更開門去，始知子夜變。聰慧的舊時女子，於千百年前，就比我們更懂感情中的變數。才情縱橫如唐朝女詩人魚玄機，寫下「易求無價寶，難得有情郎」，自此豔幟高張。大義凜然如西漢才女卓文君，慨嘆「巴不得下一世，你為女來我為男」，後提筆，「錦水湯湯，與君長訣」。就連千秋女皇武則天，也曾於感業寺寫過「不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙」。

她們的心，愛過，也冷過。這世間，任誰都無法掌控的，是人心和感情。

老公的外婆已年逾九十。她年輕時讀過書，不纏小腳，至今關心時政。即便如此，十年前在我的婚禮前夕，她依然拉著我的手，語重心長地說：「現在的年輕人啊，動不動就鬧離婚。我們那個年代哪有離婚的？誰要離婚，自己就先去跳井了。」

我們的祖輩和父輩，都習慣了用婚姻來定義人生的完整。所有變數，忍忍都可以過去，所以婚姻對他們來講，是穩定的堡壘，只要邁進去，無論春暖花開還是風霜刀劍，頭不回，金不換。

那只是形式上的穩固。婚姻從來都不是一勞永逸的事情。古希臘哲學家說：世界上，唯一不變的，就是變化本身。婚姻本就是動態的，婚姻的風險和意外也是動態的。

總有女人哭哭啼啼：明明那麼深愛過，男人怎能如此涼薄，婚姻怎會這般脆弱。感情走到最後，大多數是，男人沉默，女人不甘，非要打破砂鍋問一句：你到底有沒有愛過我？得不到一個肯定的答案，便如暴屍街頭，死不瞑目。

有人說：你這麼說，是因為你不相信感情。不，我相信感情。我經歷過海誓山盟，也擁有穩定的感情和美滿的家庭。正因為相信感情，所以我更敢於正視感情本身的問題，接納它天然的缺陷。

它不是合同，約定了權利義務，就打勾勾一百年不許變。它不是保險，一旦出現意外，就按約定如數理賠。它也不是儲蓄，甚至連保本的承諾都不會給你。

當初做選擇的時候，我相信他是那個無論我胖瘦美醜貧富貴賤，都會陪我到白頭的人。我願意在愛情和婚姻裡全情投入，交付信任。真誠以待，也保持獨立；用心經營，也接受改變；有錦衣溫柔，也有鎧甲加身。

因為我懂得，它從來不會因你拿到了通行證，就給你永久居留權。也不會因你投入了青春、感情和精力，就讓你高枕無憂，穩賺不賠。

變化永遠都存在。我願意付出最大的努力，也甘願承擔所有的風險。

愛著你，我會因愛成為一個更好的自己。離開你，我也不會淪為苦大仇深的棄婦。這就是我對婚姻的變化，唯一的態度。

有人接你，手機也別卸載叫車APP。
有人養你，卡裡也要有自己的錢。
有人說寶貝我永遠都愛你，也不耽誤你讀書、變美、健身、闖事業、買保險。
親愛的，愛不愛，婚不婚，永遠別放棄自己的成長和增值。

女人不停往前走，靠的從來不是勵志雞湯，而是憑真刀真槍真本事。活成更精采、更強大的一個人，你才能不被變化打敗，不被外力摧毀。你才能坦然接受生命中那些不完美，擁抱情愛裡所有的不確定。

你才不會卑微地向男人彎腰乞憐，也不必慌裡慌張向婚姻要一勞永逸的安穩，亦無須迫不及待讓愛情出示此生不渝的證明。別怕變化，好的擁抱它，壞的幹掉它。

▲▼ 李愛玲《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。

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