偷看小說家的腦迴路！「韓國卡夫卡」金英夏首部散文　沒讀過作品也被圈粉

▲小說家金英夏被譽為「韓國卡夫卡」，近來出版首本散文。（左圖／© Munhakdongne；右圖／漫遊者文化提供）



記者林育綾／綜合報導

被稱為「韓國卡夫卡」的知名小說家金英夏，首部散文讓各界驚艷！書介提到，「如果小說呈現的是作家的精神世界，那麼散文呈現的就是作家的日常生活」，他將個人的所見所感，化為26篇記錄，涉及電影、書籍、時事，心理學、哲學到社會學⋯等等，讓人彷彿窺看小說的幕後、作家的腦迴路，不少沒看過他小說的讀者也因此被圈粉。

金英夏思考日常生活中的所見所感，化為26篇文字，第一部集中在時間、自由和貧富差異的主題；第二部和第三部則是他在電影雜誌《Cine21》連載的關於電影和文學的內容；第四部描寫了韓國現今社會的面貌和存在的問題。

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他以敏銳的小說家之眼，分享他對社會和世界的所思所感和疑問，幽默而獨具洞見，可說是紙上版的「懂也沒用的神祕雜學辭典」。

金英夏在書中提到，「很多人覺得如果自己用『真心』把親身經歷的事告訴對方，對方便會信以為真。荷馬早在2800年前就看穿了這種自以為是是毫無意義的。很遺憾的是，真心未必能以真心相傳。真心也需要『巧妙設計的迂迴手段』才能以最具說服力的方式傳達。這也是至今為止世上還需要故事和作家的理由。」

他還說，「我們最難扮演的角色，正是我們自己。為什麼呢？因為我們的各種樣子在不斷的變化，因此我們永遠找不到答案。再有，我們最難去詮釋的場面，正是我們的日常生活。……日常生活中，沒有人會為我們喊『咔』。因此有時人生永無止境的會讓人感到厭煩，這時要是能有人喊聲『咔，再來一次』那該有多好。」

有讀者讚「小說家的洞察力是敏銳的，閱讀這本散文彷彿藉由他的這種洞察力，好好觀察了一次世界。」「小說家的想法是廣泛且活躍的，視角是獨特且敏銳的，藉由小說家金英夏的視角讓我看到了這個時代的風景，重點是那個風景裡也包含了我們每一個人。」

「迷上一位作家我就會一口氣讀完他所有的作品。這次迷上的是金英夏。小說家寫的散文總是能展現出獨特的視角和觀點，金英夏也不例外。他的幽默、博學，以及觀察事物、現象的敏銳都融入進了這本散文當中。……閱讀金英夏的文字對我而言是一種享受，看完他的散文三部曲後，我彷彿明白了他的魅力所在。」

也有媒體提到，金英夏是這個時代的作家，就算是「黑暗」也能愉快地去探險的「悲觀現實主義者」。